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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:46
https://ria.ru/20200527/1572080210.html
Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572074996_0:131:1269:845_1036x0_80_0_0_40592cf4ffd75b3e0858feaa09971b21.jpg
РИА Новости

Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни

18:42 27.05.2020 (обновлено: 18:46 27.05.2020)
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© Пресс-служба администрации ЧР / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров провел заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса
© Пресс-служба администрации ЧР
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ГРОЗНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал слухи о своей болезни, заявив, что он "абсолютно здоровый человек".
Ранее сообщалось, что у Кадырова якобы заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов позднее заявлял, что "Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, - это все неправда".
"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек", - заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram в аккаунте своего помощника Ахмеда Дудаева.
Глава Чечни во вторник впервые после слухов о болезни сообщал, что лично заслушал доклады об обстановке в республике после праздничных выходных в связи с Ураза-байрамом. Фото с совещания были опубликованы в Telegram-канале Кадырова.
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Медик карантинного центра в Коммунарке
12 мая, 17:53
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ахмед ДудаевМагомед ДаудовКоронавирусыМоскваЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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