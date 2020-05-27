Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни

ГРОЗНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал слухи о своей болезни, заявив, что он "абсолютно здоровый человек".
Ранее сообщалось, что у Кадырова якобы заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов позднее заявлял, что "Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, - это все неправда".
"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек", - заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram в аккаунте своего помощника Ахмеда Дудаева.
Глава Чечни во вторник впервые после слухов о болезни сообщал, что лично заслушал доклады об обстановке в республике после праздничных выходных в связи с Ураза-байрамом. Фото с совещания были опубликованы в Telegram-канале Кадырова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 мая, 17:53Известные россияне, заболевшие COVID-19