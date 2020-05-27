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Туризм
2020-05-27T18:44
https://ria.ru/20200527/1572080171.html
Эксперты рассказали, когда для туристов откроются Карибы
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РИА Новости

Эксперты рассказали, когда для туристов откроются Карибы

18:44 27.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКарибы
Карибы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Государства и территории Карибского региона называют разные сроки восстановления организованного туризма – от июня до осени, сообщает TourDom.ru.
По информации издания, власти Багам планируют разрешить въезд зарубежных гостей с 1 июля и уже готовы открыть перемещения между островами. Правда, все может поменяться, исходя из эпидемиологической обстановки или неготовности протоколов безопасности для транспорта и объектов размещения.
Аруба планирует открытие границ чуть раньше – между 15 июня и началом июля, Антигуа и Барбуда и Сент-Люсия ждут первые туристические рейсы уже с 4 июня, а Гренада объявила о перезапуске с начала лета. "Авиакомпании и отели активно готовятся к сезону в соответствии с новыми санитарными протоколами, и мы планируем возобновление турпотока с первой недели следующего месяца", – подчеркнул премьер-министр страны Кит Митчел.
Пуэрто-Рико открыт для посещения, но путешественники не спешат с визитами, поскольку обязаны провести две недели на карантине. Ожидается, что в нормальном режиме туризм заработает там только с осени.
Власти Ямайки, Барбадоса, Синт-Мартена, Теркс и Кайкоса и Гваделупы пока не могут определиться со сроками.
Куба и Доминикана, по данным издания, планируют возобновить авиасообщение с июля и середины июня соответственно.
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