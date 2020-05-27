Москва передаст регионам более 300 тысяч тестов на антитела к COVID-19

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 200 тысяч упаковок медикаментов и 300 тысяч экспресс-тестов на антитела к COVID-19 направят для борьбы с коронавирусом в регионы из Москвы, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что столица направит бригады врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом, а также средства защиты, медикаменты и необходимое оборудование.
"Будет направлен запас медикаментов в размере более 200 тысяч упаковок общей суммой более 280 миллионов рублей", - рассказала Ракова.
По ее словам, также в регионы будут переданы более 300 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.