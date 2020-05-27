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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:32
https://ria.ru/20200527/1572079701.html
В Саратовской области назвали число медиков, заразившихся коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области назвали число медиков, заразившихся коронавирусом

18:32 27.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, превысило 170, среди них 55 врачей, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
К 22 мая число зараженных коронавирусом медработников в области составляло 147.
"На сегодняшний день зарегистрирован прирост заболевших врачей, в общей сложности по среднему медперсоналу прироста мы не видим: 81 врач и 92 медсестры", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 2649 случаев заражения коронавирусом, умерли 32 пациента, выздоровели 942.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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