В Саратовской области назвали число медиков, заразившихся коронавирусом

САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, превысило 170, среди них 55 врачей, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
К 22 мая число зараженных коронавирусом медработников в области составляло 147.
"На сегодняшний день зарегистрирован прирост заболевших врачей, в общей сложности по среднему медперсоналу прироста мы не видим: 81 врач и 92 медсестры", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 2649 случаев заражения коронавирусом, умерли 32 пациента, выздоровели 942.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.