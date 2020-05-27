Путин согласился продлить выплаты потерявшим работу во время пандемии

"Учитывая сегодняшнее положение на рынке труда, согласен продлить на три месяца выплату пособий по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока. Такая мера, договоримся давайте об этом, будет действовать до 1 октября 2020 года", - сказал президент на совещании по ситуации на рынке труда.

"Гражданину, у которого срок выплаты пособия по безработице истёк, достаточно будет обратиться в службу занятости, и выплаты ему будут продолжены ещё на три месяца. Но не позднее, чем до 1 октября. Пока это так, а дальше, давайте будем исходить из ситуации, которая будет складываться на рынке труда", - уточнил Путин.