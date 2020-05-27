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2020-05-27T18:30
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Путин согласился продлить выплаты потерявшим работу во время пандемии
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РИА Новости

Путин согласился продлить выплаты потерявшим работу во время пандемии

18:30 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился продлить на три месяца выплаты пособий по безработице тем, кто потерял работу во время пандемии, до 1 октября 2020 года.
"Учитывая сегодняшнее положение на рынке труда, согласен продлить на три месяца выплату пособий по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока. Такая мера, договоримся давайте об этом, будет действовать до 1 октября 2020 года", - сказал президент на совещании по ситуации на рынке труда.
"Гражданину, у которого срок выплаты пособия по безработице истёк, достаточно будет обратиться в службу занятости, и выплаты ему будут продолжены ещё на три месяца. Но не позднее, чем до 1 октября. Пока это так, а дальше, давайте будем исходить из ситуации, которая будет складываться на рынке труда", - уточнил Путин.
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