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2020-05-27T18:29
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Путин поддержал идею расширить пособия на детей на всех безработных
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РИА Новости

Путин поддержал идею расширить пособия на детей на всех безработных

18:29 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение расширить пособия на детей в размере 3 тысяч рублей для тех, кто потерял работу до 1 марта.
Он напомнил, что для тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта, установлены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей.
"Это 3 тысячи рублей на ребенка в месяц. Согласен, давайте расширим применение этой меры, распространим ее и на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта текущего года. Они также должны получить по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Это справедливо, потому что ситуация на рынке труда ухудшилась, и конечно найти людям работу, даже если они потеряли её до 1 марта, очень сложно сегодня",- сказал Путин на совещании по ситуации на рынке труда в среду.
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