Путин поддержал идею расширить пособия на детей на всех безработных

"Это 3 тысячи рублей на ребенка в месяц. Согласен, давайте расширим применение этой меры, распространим ее и на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта текущего года. Они также должны получить по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Это справедливо, потому что ситуация на рынке труда ухудшилась, и конечно найти людям работу, даже если они потеряли её до 1 марта, очень сложно сегодня",- сказал Путин на совещании по ситуации на рынке труда в среду.