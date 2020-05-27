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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:54
https://ria.ru/20200527/1572079324.html
Минтранс опубликовал рекомендации пассажирам на фоне снятия ограничений
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570124952_0:292:3122:2048_1036x0_80_0_0_d08980e12231621744eac26c71dffbe3.jpg
РИА Новости

Минтранс опубликовал рекомендации пассажирам на фоне снятия ограничений

18:25 27.05.2020 (обновлено: 18:54 27.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтобус на Садовом кольце в Москве
Автобус на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минтранс опубликовал на своем сайте рекомендации для пассажиров метро, самолетов, поездов, автобусов и водного транспорта на фоне ситуации с коронавирусом.
"Выход из режима ограничений будет проводиться в три этапа: режим распространения инфекции, режим стабилизации и штатный режим", — отметили в ведомстве.
Каждому этапу соответствует свой перечень требований. Для транспортников главным приоритетом будет здоровье людей и постепенный безопасный выход на привычные объемы пассажиропотока.

Самолеты и аэропорты

На первых двух этапах снятия ограничений на входе в аэропорты и на борту самолетов пассажиры будут обязаны носить маски и перчатки. Бортпроводники будут заменять маски на новые каждые три часа. При посадке на борт, перемещении по салону или высадке необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции в полтора метра.
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На входах в аэропорты, линиях контроля и при посадке пассажирам будут измерять температуру, а при входе в салон самолета им следует обработать руки в перчатках антисептиком. В салоне нужно будет снять верхнюю одежду и разместить ее на полке для ручной клади.
Питание на рейсах будут выдавать либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо разогревать на борту. Еда и напитки, которые пассажиры приносят с собой, также должны быть в герметичной упаковке.
На первом этапе снятия ограничительных мер режим "Пристегните ремни" будет сохраняться во время всего полета. На последнем этапе восстановят обычную схему перемещения пассажиров в аэропортах и на борту самолетов. Требование носить маску и перчатки сохранится, если на борту обнаружат пассажира с симптомами инфекционного заболевания.

Вокзалы и поезда

На железнодорожных вокзалах также обязательны маски и перчатки. Минтранс напоминает, что приобрести их можно в кассах и в вендинговых аппаратах.
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На вокзалах пассажирам будут выборочно мерить температуру и обязательно — перед посадкой в поезд и дважды в сутки во время пути. При подозрении на наличие инфекции пассажира изолируют в специальном помещении.
"Разумеется, во время выхода из ограничительных мер необходимо соблюдение социальной дистанции в местах скопления людей", — отметили в министерстве.

Автобусы, метро и суда

При поездках на городском наземном транспорте и в метро на первых двух этапах обязательны маски и перчатки. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Продажа билетов в салонах будет возможна только за безналичный расчет.
На морском и речном транспорте также обязательны термометрический контроль, ношение масок и перчаток. Температуру будут проверять на входах в пассажирские терминалы и дважды в сутки во время поездки.
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По мере снятия ограничений термометрический контроль сократят до одного раза в сутки, но на всех этапах останется обязательная обработка рук антисептиком и соблюдение социальной дистанции.
Кроме того, пассажирам при посадке придется заполнить специальную форму о состоянии здоровья с информацией о температуре тела, респираторных симптомах, возможных контактах с заболевшими и поездках в другие страны.
"На всех транспортных объектах и во время поездки вне зависимости от вида транспорта в течение всех трех этапов снятия ограничительных мер рекомендуется регулярная гигиена рук, соблюдение социальной дистанции, контроль собственных респираторных симптомов и температуры тела, а также минимизация операций за наличный расчет", — резюмирует Минтранс.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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