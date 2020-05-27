Число зараженных коронавирусом в Греции выросло за сутки на 18

АФИНЫ, 27 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки нет умерших от COVID-19, зафиксированы 18 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2903 случая инфицирования, сообщило министерства здравоохранения в среду.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 17 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 102 пациента.
За последние сутки нет умерших от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 173 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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