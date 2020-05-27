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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:24
https://ria.ru/20200527/1572079267.html
Число зараженных коронавирусом в Греции выросло за сутки на 18
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Греции выросло за сутки на 18

18:24 27.05.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 27 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки нет умерших от COVID-19, зафиксированы 18 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2903 случая инфицирования, сообщило министерства здравоохранения в среду.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 17 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 102 пациента.
За последние сутки нет умерших от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 173 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГрецияВ мире
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