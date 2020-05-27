Путин поддержал идею о пособиях ИП, потерявших работу после 1 марта

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правильно поддержать индивидуальных предпринимателей, потерявших работу после 1 марта - установить им пособия по безработице в 12130 рублей, заявил в ходе совещания по ситуации на рынке труда президент РФ Владимир Путин.
"Считаю правильным поддержать индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить свою деятельность после 1 марта этого года. Для них, согласен, нужно установить пособия по безработице также по верхней планке, а именно 12 130 рублей и выплачивать его также в течение трех месяцев", - сказал он.