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2020-05-27T18:22
https://ria.ru/20200527/1572079174.html
Путин поддержал идею о пособиях ИП, потерявших работу после 1 марта
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РИА Новости

Путин поддержал идею о пособиях ИП, потерявших работу после 1 марта

18:22 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время заседания
Президент РФ Владимир Путин во время заседания
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правильно поддержать индивидуальных предпринимателей, потерявших работу после 1 марта - установить им пособия по безработице в 12130 рублей, заявил в ходе совещания по ситуации на рынке труда президент РФ Владимир Путин.
"Считаю правильным поддержать индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить свою деятельность после 1 марта этого года. Для них, согласен, нужно установить пособия по безработице также по верхней планке, а именно 12 130 рублей и выплачивать его также в течение трех месяцев", - сказал он.
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Нормально, одних выгнали на работу в условиях эпидемию и они ежедневно рискуют своим здоровьем, чтобы в поте лица заработать кусок хлеба, а другие на халяву будут получать неплохие пособия и пережидать смутные времена дома, ничем не рискуя.
27 мая, 19:04
pavlino.11
20202018
Чаще всего, как правило 1500 руб, но тут подали идею увеличить втрое эту сумму. Я поражен. Это не иначе как щедрость барская 4500 рублей - это же деньжище!
27 мая, 19:20
Василий Кнутт
6200205
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