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Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице
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РИА Новости

Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице

18:22 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение с 1 мая увеличить минимальное пособие по безработице втрое - до 4,5 тысяч рублей, оно будет выплачиваться до 1 августа.
"За помощью в службы занятости обращаются и граждане, у которых нет подтвержденного дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы или они вовсе не были официально трудоустроены, такое, к сожалению, бывает. В этом случае предусмотрен минимальный размер пособия по безработице - 1,5 тысячи рублей", - сказал Путин на совещании по ситуации на рынке труда.
"Ну, конечно же, этого мало, и я полностью с вами согласен, коллеги, такие люди сейчас также нуждаются в поддержке государства. Поэтому давайте с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальное пособие по безработице втрое - до 4,5 тысяч рублей. В таком объеме оно будет выплачиваться также в течение 3 месяцев, до 1 августа", - подчеркнул президент.
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