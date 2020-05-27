Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице

"За помощью в службы занятости обращаются и граждане, у которых нет подтвержденного дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы или они вовсе не были официально трудоустроены, такое, к сожалению, бывает. В этом случае предусмотрен минимальный размер пособия по безработице - 1,5 тысячи рублей", - сказал Путин на совещании по ситуации на рынке труда.

"Ну, конечно же, этого мало, и я полностью с вами согласен, коллеги, такие люди сейчас также нуждаются в поддержке государства. Поэтому давайте с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальное пособие по безработице втрое - до 4,5 тысяч рублей. В таком объеме оно будет выплачиваться также в течение 3 месяцев, до 1 августа", - подчеркнул президент.