В Новой Зеландии из больниц выписали всех пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все пациенты, поступившие в больницы Все пациенты, поступившие в больницы Новой Зеландии с коронавирусом, были выписаны, сообщил генеральный директор службы здравоохранения Эшли Блумфилд.

По данным министерства здравоохранения, в Новой Зеландии уже пятый день подряд нет новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране выявили 1504 заразившихся, 21 пациент с коронавирусом скончался.

"На данный момент в больницах нет никого с COVID-19, после того как человек был выписан из больницы Middlemore", - сообщил Блумфилд во время пресс-конференции в среду.

Он также отметил, что в Новой Зеландии все еще остается 21 заболевший. За все время выздоровели 1462 человека.

Ранее Новая Зеландия отменила режим ЧП, введенный из-за коронавируса, и вышла на второй уровень карантинных ограничений. Были открыты магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Позже открылись школы и университеты, а также бары.