Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:19
https://ria.ru/20200527/1572079053.html
В Новой Зеландии из больниц выписали всех пациентов с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:652:2884:2274_1036x0_80_0_0_274e896be701bfbc8c7a9e4448c5c133.jpg
РИА Новости

В Новой Зеландии из больниц выписали всех пациентов с коронавирусом

18:19 27.05.2020
300
© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка
© Fotolia / xy
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все пациенты, поступившие в больницы Новой Зеландии с коронавирусом, были выписаны, сообщил генеральный директор службы здравоохранения Эшли Блумфилд.
По данным министерства здравоохранения, в Новой Зеландии уже пятый день подряд нет новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране выявили 1504 заразившихся, 21 пациент с коронавирусом скончался.
"На данный момент в больницах нет никого с COVID-19, после того как человек был выписан из больницы Middlemore", - сообщил Блумфилд во время пресс-конференции в среду.
Он также отметил, что в Новой Зеландии все еще остается 21 заболевший. За все время выздоровели 1462 человека.
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Вчера, 16:57Распространение нового коронавируса
Вирусолог объяснил, почему некоторые россияне невосприимчивы к COVID-19
Ранее Новая Зеландия отменила режим ЧП, введенный из-за коронавируса, и вышла на второй уровень карантинных ограничений. Были открыты магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Позже открылись школы и университеты, а также бары.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
400000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовая ЗеландияВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Вирусолог объяснил, почему некоторые россияне невосприимчивы к COVID-19
Прививка
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин предложил возобновить с 1 июня работу части бытовых услуг
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что часть коек в Москве можно переводить в обычный режим
Сотрудник полиции проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня
Люди со смартфонами
Назван самый популярный смартфон в мире
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
ГУМ
В московских торговых центрах ограничат число посетителей
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса
Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни
Автобус на Садовом кольце в Москве
Минтранс опубликовал рекомендации пассажирам на фоне снятия ограничений
Billie Eilish - Not My Rsponsibility
Билли Айлиш опубликовала в Сети фильм, на котором раздевается
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Число случаев коронавируса в Ливии достигло 99
01:24В Дагестане умерли лечившие больных COVID-19 главврач больницы и фельдшер
01:21СМИ: на Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах
01:15США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
Лента новостейМолния