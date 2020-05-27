Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Швеции

"Обстоятельно обсуждены вопросы российско-шведских двусторонних отношений с акцентом на продвижение практического сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Прорабатывается возможность организации в начале июня видеоконференции сопредседателей межправительственного Российско-Шведского Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству", - добавили в ведомстве.