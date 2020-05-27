Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Швеции

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Швеции Анн Линде вопросы разоружения, включая последствия решения Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, ситуацию на Украине, в Сирии, Йемене и палестино-израильском урегулировании, говорится в сообщении МИД РФ.
Телефонный разговор министров состоялся в среду по инициативе шведской стороны.
"Внимание также было уделено проблематике разоружения, включая последствия заявления Вашингтона о выходе США из Договора по открытому небу, подготовку к Обзорной конференции ДНЯО, ситуацию на Конференции по разоружению в Женеве", - говорится в сообщении российского ведомства.
При обсуждении кризиса на Украине подчеркнута безальтернативность минских соглашений, отметили в министерстве. "При этом российской стороной акцентировано, что договоренности должны выполняться во всей их полноте и последовательности, включая налаживание прямого и устойчивого диалога между сторонами конфликта: Киевом, Донецком и Луганском", - говорится в сообщении.
"С близких позиций министры обменялись мнениями о тревожной ситуации в палестино-израильском конфликте, положении дел в Сирии и Йемене, а также об усилиях, предпринимаемых в рамках "стокгольмского формата" по содействию инклюзивному национальному диалогу в Венесуэле.
"Обстоятельно обсуждены вопросы российско-шведских двусторонних отношений с акцентом на продвижение практического сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Прорабатывается возможность организации в начале июня видеоконференции сопредседателей межправительственного Российско-Шведского Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству", - добавили в ведомстве.
Лавров и Линде в разговоре также затронули проблематику противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Министры констатировали необходимость укрепления международного сотрудничества перед лицом пандемии COVID-19 и её социально-экономических последствий при координирующей роли Всемирной организации здравоохранения.