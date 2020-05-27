Глава Удмуртии заразился коронавирусом

УФА, 27 мая — РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте" заявил, что заболел коронавирусом.
"У меня выявился положительный результат на коронавирус. Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая", — сказал Бречалов.
В пресс-службе главы региона РИА Новости заявили, что Бречалов чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции в своей резиденции.
"Александр Владимирович не виделся с семьей уже три месяца, семья находится на самоизоляции в другом месте. Он находится на самоизоляции в собственной резиденции, откуда и работает. Весь контактный круг мы обследуем. У него состояние прекрасное, болезнь проходит в легкой форме", — сказал собеседник агентства.
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