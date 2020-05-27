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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:38
https://ria.ru/20200527/1572078913.html
Глава Удмуртии заразился коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_0:138:3258:1971_1036x0_80_0_0_3313906faa2837a37458dad487068b3b.jpg
РИА Новости

Глава Удмуртии заразился коронавирусом

18:16 27.05.2020 (обновлено: 18:38 27.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
УФА, 27 мая — РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте" заявил, что заболел коронавирусом.
"У меня выявился положительный результат на коронавирус. Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая", — сказал Бречалов.
В пресс-службе главы региона РИА Новости заявили, что Бречалов чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции в своей резиденции.
"Александр Владимирович не виделся с семьей уже три месяца, семья находится на самоизоляции в другом месте. Он находится на самоизоляции в собственной резиденции, откуда и работает. Весь контактный круг мы обследуем. У него состояние прекрасное, болезнь проходит в легкой форме", — сказал собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)Происшествия
Популярные комментарии
Опубликовали бы график, когда и кому предстоит "заражаться")))
27 мая, 18:52
big_medved
820004
Круг контактных минимальный, а заболел. Откуда зараза? Наверно, ветром надуло.
27 мая, 18:40
Naum Vygodsky
711002
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