МСП Банк одобрил тысячу беспроцентных зарплатных кредитов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с момента запуска беспроцентного кредитования одобрил одну тысячу кредитов для сохранения занятости под 0% годовых для субъектов МСП, пострадавших от распространения коронавируса, сообщает пресс-служба банка.

Общая сумма финансовой поддержки составила 2,7 миллиарда рублей и позволила компаниям сохранить рабочие места для 30 тысяч сотрудников. На данный момент в МСП Банк поступило около двух тысяч обращений от предпринимателей на общую сумму более 5 миллиардов рублей, заявки находятся в работе.

"Сейчас работает программа кредитов – фонд оплаты труда под ноль. На сегодняшний момент банками одобрено более 23 тысячи кредитов на сумму 58 миллиардов рублей", - приводится в сообщении заявление министра экономического развития РФ Максима Решетникова, сделанное в ходе "Правительственного часа" в Госдуме.

В пресс-службе банка напомнили, что кредиты по ставке 0% в МСП Банке могут получить предприниматели, внесенные в реестр субъектов МСП и проработавшие не менее 1 года в отраслях, признанных правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса. Срок кредита – до 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0% годовых, для дальнейшего срока банк снизил ставку, и она сейчас составляет 3,5%.

Беспроцентный кредит в МСП Банке могут получить как действующие клиенты банка, так и другие субъекты МСП, которые соответствуют требованиям кредитного продукта. При этом для микро- и малых предприятий проверка на соответствие списку пострадавших отраслей ведется как по основному, так и по дополнительным ОКВЭД. Для оформления кредита под 0% в МСП Банке не требуется открытие расчетного счета, средства могут быть переведены на расчетный счет клиента в другом банке. При этом оформить кредит можно дистанционно через систему АИС НГС (smbfin.ru), требуется только усиленная электронная подпись.