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2020-05-27T18:16
https://ria.ru/20200527/1572078865.html
МСП Банк одобрил тысячу беспроцентных зарплатных кредитов
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РИА Новости

МСП Банк одобрил тысячу беспроцентных зарплатных кредитов

18:16 27.05.2020
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© Фото : Корпорация МСП Ручки с логотипом МСП банка
 Ручки с логотипом МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с момента запуска беспроцентного кредитования одобрил одну тысячу кредитов для сохранения занятости под 0% годовых для субъектов МСП, пострадавших от распространения коронавируса, сообщает пресс-служба банка.
Общая сумма финансовой поддержки составила 2,7 миллиарда рублей и позволила компаниям сохранить рабочие места для 30 тысяч сотрудников. На данный момент в МСП Банк поступило около двух тысяч обращений от предпринимателей на общую сумму более 5 миллиардов рублей, заявки находятся в работе.
"Сейчас работает программа кредитов – фонд оплаты труда под ноль. На сегодняшний момент банками одобрено более 23 тысячи кредитов на сумму 58 миллиардов рублей", - приводится в сообщении заявление министра экономического развития РФ Максима Решетникова, сделанное в ходе "Правительственного часа" в Госдуме.
В пресс-службе банка напомнили, что кредиты по ставке 0% в МСП Банке могут получить предприниматели, внесенные в реестр субъектов МСП и проработавшие не менее 1 года в отраслях, признанных правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса. Срок кредита – до 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0% годовых, для дальнейшего срока банк снизил ставку, и она сейчас составляет 3,5%.
Вывеска МСП банка
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Беспроцентный кредит в МСП Банке могут получить как действующие клиенты банка, так и другие субъекты МСП, которые соответствуют требованиям кредитного продукта. При этом для микро- и малых предприятий проверка на соответствие списку пострадавших отраслей ведется как по основному, так и по дополнительным ОКВЭД. Для оформления кредита под 0% в МСП Банке не требуется открытие расчетного счета, средства могут быть переведены на расчетный счет клиента в другом банке. При этом оформить кредит можно дистанционно через систему АИС НГС (smbfin.ru), требуется только усиленная электронная подпись.
Отмечается, что для запуска этого продукта ВЭБ.РФ предоставил в пользу МСП Банка поручительство для заемщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое обеспечивает 75% от суммы основного долга по кредитному договору. По словам главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, которые приводятся в сообщении, эта мера поддержки помогла предпринимателям пройти наиболее острую фазу сжатия спроса. В настоящее время ВЭБ.РФ совместно с организациями развития активно работают над пакетом мер, стимулирующих восстановление деловой активности малых и средних предприятий.
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Корпорация МСПНовости компаний - Экономика
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