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2020-05-27T18:27
https://ria.ru/20200527/1572078640.html
Путин поручил подготовить базу по поддержке россиян, потерявших работу
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РИА Новости

Путин поручил подготовить базу по поддержке россиян, потерявших работу

18:13 27.05.2020 (обновлено: 18:27 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству в сжатые сроки подготовить нормативную базу для реализации мер поддержки россиян, потерявших работу во время пандемии коронавируса, а также дать предложения по совершенствованию трудового законодательства.
Президент в среду провёл по видеосвязи совещание о ситуации на рынке труда, в ходе которого был озвучен ряд новых предложений для помощи потерявшим работу гражданам.
"Я не случайно задал эти вопросы министру финансов: деньги просчитаны, ресурсы имеются. Прошу правительство в самые сжатые сроки подготовить необходимую нормативную базу по всем предложенным сегодня решениям и отработать взаимодействие с регионами", - обратился Путин к членам кабмина.
Кроме того он поручил "отдельно дать предложения по донастройке самого трудового законодательства, в том числе с учётом опыта последних месяцев". "Имею в виду использование цифровых технологий при оформлении трудовых отношений", - уточнил президент, напомнив, что эта тема уже многократно обсуждалась и раньше.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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