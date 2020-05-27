Путин поручил подготовить базу по поддержке россиян, потерявших работу

Президент в среду провёл по видеосвязи совещание о ситуации на рынке труда, в ходе которого был озвучен ряд новых предложений для помощи потерявшим работу гражданам.

"Я не случайно задал эти вопросы министру финансов: деньги просчитаны, ресурсы имеются. Прошу правительство в самые сжатые сроки подготовить необходимую нормативную базу по всем предложенным сегодня решениям и отработать взаимодействие с регионами", - обратился Путин к членам кабмина.

Кроме того он поручил "отдельно дать предложения по донастройке самого трудового законодательства, в том числе с учётом опыта последних месяцев". "Имею в виду использование цифровых технологий при оформлении трудовых отношений", - уточнил президент, напомнив, что эта тема уже многократно обсуждалась и раньше.