Путин призвал уделить максимальное внимание ситуации на рынке труда

"Еще раз обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах России. Внимание к ситуации на рынке труда, к проблемам граждан, столкнувшимся с безработицей, должно быть максимальным на всех уровнях власти. Важнейшая задача - создать условия для того, чтобы люди возвращались к нормальной работе, но конечно, с соблюдением всех требований безопасности. И нужно шаг за шагом экономику открывать, открывать ее ключевые отрасли. Собственно говоря, мы это и делаем", - сказал он на совещании по ситуации на рынке труда.