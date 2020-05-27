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2020-05-27T18:19
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Путин призвал уделить максимальное внимание ситуации на рынке труда
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РИА Новости

Путин призвал уделить максимальное внимание ситуации на рынке труда

18:13 27.05.2020 (обновлено: 18:19 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Внимание к ситуации на рынке труда должно быть максимальным на всех уровнях власти, надо шаг за шагом открывать экономику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще раз обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах России. Внимание к ситуации на рынке труда, к проблемам граждан, столкнувшимся с безработицей, должно быть максимальным на всех уровнях власти. Важнейшая задача - создать условия для того, чтобы люди возвращались к нормальной работе, но конечно, с соблюдением всех требований безопасности. И нужно шаг за шагом экономику открывать, открывать ее ключевые отрасли. Собственно говоря, мы это и делаем", - сказал он на совещании по ситуации на рынке труда.
Антон Котяков
Вчера, 17:35
Котяков рассказал о регионах с самой сложной ситуацией на рынке труда
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинВ мире
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