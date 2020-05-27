Путин назвал важнейшие части нацплана по восстановлению экономики

"Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах России. Внимание к ситуации на рынке труда, к проблемам граждан, столкнувшихся с безработицей, должно быть максимальным на всех уровнях власти. Важнейшая задача — создать условия для того, чтобы люди возвращались к нормальной работе, но, конечно, с соблюдением всех требований безопасности. И нужно шаг за шагом экономику открывать, открывать ее ключевые отрасли".