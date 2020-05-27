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2020-05-27T22:36
https://ria.ru/20200527/1572078529.html
Путин назвал важнейшие части нацплана по восстановлению экономики
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РИА Новости

Путин назвал важнейшие части нацплана по восстановлению экономики

18:11 27.05.2020 (обновлено: 22:36 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница Центра занятости населения
Сотрудница Центра занятости населения
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудница Центра занятости населения. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Поддержание спроса и загрузка производственных мощностей — важнейшие задачи национального плана по восстановлению экономики, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда.
Он пояснил, что высокая безработица говорит о том, что мощности экономики недозагружены, а также сохраняется существенный дефицит спроса.

"Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах России. Внимание к ситуации на рынке труда, к проблемам граждан, столкнувшихся с безработицей, должно быть максимальным на всех уровнях власти. Важнейшая задача — создать условия для того, чтобы люди возвращались к нормальной работе, но, конечно, с соблюдением всех требований безопасности. И нужно шаг за шагом экономику открывать, открывать ее ключевые отрасли".

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Владимир Путин
Помимо этого, президент поручил правительству подготовить предложения по поправкам в трудовое законодательство об использовании цифровых технологий при трудоустройстве.
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"Необходимо также упростить регулирование режимов удаленной занятости. При этом нужно исходить из главного: права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены", — добавил Путин.
Президент ранее поручил к 1 июня подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни в стране, восстановлению занятости, доходов граждан и долгосрочным структурным изменениям в экономике.
В России за время пандемии выявили 370 680 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, из них 142 208 человек вылечились, 3968 умерли.
Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БезработицаРоссияВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
о каком это производстве он говорит? самые распространенные профессии в нынешней экономике охранники таксисты и продавцы. когда надо было производства строить правительство цифровой экономикой занималось...
27 мая, 19:05
MSMaksim S
3111017
Это очередные, надеюсь последние, майские указы Путина? Как они выполняются мы прекрасно знаем...
27 мая, 19:15
Александр
2760007
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