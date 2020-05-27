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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:09
https://ria.ru/20200527/1572078391.html
В Якутии рассказали о выделенных средствах на борьбу с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_27d777ceacabf00aa7928ffca8e48d14.jpg
РИА Новости

В Якутии рассказали о выделенных средствах на борьбу с коронавирусом

18:09 27.05.2020
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 27 мая – РИА Новости. Более 1,7 миллиардов рублей из федерального бюджета и резервного фонда Якутии направлено на борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Как отметили в кабмине республики, не допустить взрывного распространения коронавируса на территории Якутии удалось благодаря мерам по усилению системы здравоохранения, организации противоэпидемических мероприятий во всех районах.
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"Глава Якутии подчеркнул, что огромная помощь идёт от правительства России – всего из федерального бюджета и резервного фонда республики на борьбу с коронавирусом, в том числе на доплаты медикам, уже направлено более 1,7 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в короткие сроки в Якутии организована работа лабораторий на выявление коронавирусной инфекции. Количество тестов в сутки доведено до 4 тысяч, охват тестированием достиг показателя более 330 на 100 тысяч населения. Кроме того, удалось своевременно обеспечить квалифицированными медицинскими кадрами инфекционные стационары. При этом помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологией, экстренная хирургическая и акушерская помощь осталась в прежнем объёме.
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По словам главы республики, выстроенная структура медпомощи доказала свою эффективность. "Нам удалось быстро развернуть трёхуровневую систему инфекционных стационаров. В течение 2-х месяцев коечный фонд для лечения больных COVID-19 увеличен с 435 до полутора тысяч. Стационары оснащены реанимационным оборудованием, медикаментами, средствами индивидуальной защиты", – приводятся слова Айсена Николаева.
Ранее сообщалось, что в апреле глава Якутии Айсен Николаев перенаправил около 1,5 миллиарда рублей с крупных строек в резервный фонд региона для борьбы с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРеспублика Саха (Якутия)КоронавирусыАйсен НиколаевЗдоровье - ОбществоОбщество
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