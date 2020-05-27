В Якутии рассказали о выделенных средствах на борьбу с коронавирусом

ЯКУТСК, 27 мая – РИА Новости. Более 1,7 миллиардов рублей из федерального бюджета и резервного фонда Якутии направлено на борьбу с Более 1,7 миллиардов рублей из федерального бюджета и резервного фонда Якутии направлено на борьбу с коронавирусом , сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

Как отметили в кабмине республики, не допустить взрывного распространения коронавируса на территории Якутии удалось благодаря мерам по усилению системы здравоохранения, организации противоэпидемических мероприятий во всех районах.

"Глава Якутии подчеркнул, что огромная помощь идёт от правительства России – всего из федерального бюджета и резервного фонда республики на борьбу с коронавирусом, в том числе на доплаты медикам, уже направлено более 1,7 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в короткие сроки в Якутии организована работа лабораторий на выявление коронавирусной инфекции. Количество тестов в сутки доведено до 4 тысяч, охват тестированием достиг показателя более 330 на 100 тысяч населения. Кроме того, удалось своевременно обеспечить квалифицированными медицинскими кадрами инфекционные стационары. При этом помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологией, экстренная хирургическая и акушерская помощь осталась в прежнем объёме.

По словам главы республики, выстроенная структура медпомощи доказала свою эффективность. "Нам удалось быстро развернуть трёхуровневую систему инфекционных стационаров. В течение 2-х месяцев коечный фонд для лечения больных COVID-19 увеличен с 435 до полутора тысяч. Стационары оснащены реанимационным оборудованием, медикаментами, средствами индивидуальной защиты", – приводятся слова Айсена Николаева.

Ранее сообщалось, что в апреле глава Якутии Айсен Николаев перенаправил около 1,5 миллиарда рублей с крупных строек в резервный фонд региона для борьбы с коронавирусом.