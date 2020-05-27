Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
2020-05-27T18:10
https://ria.ru/20200527/1572078352.html
Кубанские власти планируют создание технопарков в регионе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570821633_0:84:1800:1097_1036x0_80_0_0_1d12217940834522a617d1e40030903b.jpg
РИА Новости

Кубанские власти планируют создание технопарков в регионе

18:10 27.05.2020
39
© Фото : предоставлено АНО "РЧК"Технопарк
Технопарк
© Фото : предоставлено АНО "РЧК"
КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. После прохождения необходимых законодательных процедур власти Краснодарского края смогут привлекать инвесторов к созданию технопарков на территории края, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"После прохождения всех законодательных процедур мы сможем привлекать инвесторов к созданию таких объектов на территории края. Безусловно, для них будут предусмотрены преференции из краевого бюджета. Создание технопарков – еще один шаг к инновационному развитию региона", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента промышленной политики Ивана Куликова.
Девушка на набережной в Сочи
Вчера, 15:42Краснодарский край
Кубанские депутаты поддержали отмену курортного сбора до конца года
Уточняется, что задача промышленных технопарков – способствовать разработке и внедрению инновационных технологий в производстве, а также новых видов промышленной продукции. "Для этого на территории технопарков создается соответствующая инфраструктура – технологический инкубатор, центры промышленного дизайна и прототипирования, научно-производственные центры, в которых резиденты могут воспользоваться оборудованием общего пользования и программным обеспечением", - пояснили в ведомстве.
В среду на очередной сессии Законодательного собрания края установили дополнительные условия к управляющим компаниям промышленных технопарков. "Они должны быть поставлены на налоговый учет в Краснодарском крае, также обязательные требования – отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов. Процедур реорганизации, ликвидации или банкротства управляющих компаний", - уточнили краевые власти.
Отмечается, что регулировать деятельность промышленных технопарков будет департамент промышленной политики Краснодарского края.

Другие новости региона читайте здесь>>

Памятник в Краснодаре, посвященный студентам и преподавателям КубГТУ, которые погибли во время войны
7 мая, 18:20Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Более 1400 памятников на Кубани войдут в проект "Цифровая звезда"
200000
Обсудить 0
Краснодарский крайКраснодарский крайЭкономика
Рекомендуем
Свежеиспеченный хлеб
В Тамбовской области продолжается рост производства пищевых продуктов
Продавец в защитной маске изображен на курорте Красная Поляна в Сочи, Россия
В Совфеде предложили предоставить предприятиям АПК места на рынках
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
Путин заявил, что что ситуация на рынке труда не наладится сама собой
Торговля на оптово-розничном рынке Привоз в Симферополе
Более 30 тысяч предпринимателей Крыма пострадали из-за коронавируса
Города России. Сургут
В Югре допучастки могут выделить под проект "Северстали" и Tenaris
Куры на птицефабрике
В Волгоградской области реализуют инвестпроект современной птицефабрики
Продажа сигарет
Кубанские депутаты призвали ограничить оборот никотинсодержащей продукции
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Борисов рассказал, как правительству перезапустить экономику в кризис
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
Глава Кубани рассказал о поддержке населения и бизнеса во время пандемии
Ручки с логотипом МСП банка
МСП Банк одобрил тысячу беспроцентных зарплатных кредитов
Выращивание томатов
Россия к 26 мая увеличила производство тепличных овощей на 19%
Норка в вольере зверохозяйства
Тверские власти помогут зверохозяйствам
Девушка на набережной в Сочи
Кубанские депутаты поддержали отмену курортного сбора до конца года
Центр занятости населения в Ростове-на-Дону
Минтруд ожидает стабилизацию на рынке труда в IV квартале
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре Город в Москве
Минтруд назвал отрасли с наибольшим числом уволенных за время пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Число случаев коронавируса в Ливии достигло 99
01:24В Дагестане умерли лечившие больных COVID-19 главврач больницы и фельдшер
01:21СМИ: на Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах
01:15США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
Лента новостейМолния