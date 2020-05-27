Кубанские власти планируют создание технопарков в регионе

КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. После прохождения необходимых законодательных процедур власти После прохождения необходимых законодательных процедур власти Краснодарского края смогут привлекать инвесторов к созданию технопарков на территории края, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"После прохождения всех законодательных процедур мы сможем привлекать инвесторов к созданию таких объектов на территории края. Безусловно, для них будут предусмотрены преференции из краевого бюджета. Создание технопарков – еще один шаг к инновационному развитию региона", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента промышленной политики Ивана Куликова.

Уточняется, что задача промышленных технопарков – способствовать разработке и внедрению инновационных технологий в производстве, а также новых видов промышленной продукции. "Для этого на территории технопарков создается соответствующая инфраструктура – технологический инкубатор, центры промышленного дизайна и прототипирования, научно-производственные центры, в которых резиденты могут воспользоваться оборудованием общего пользования и программным обеспечением", - пояснили в ведомстве.

В среду на очередной сессии Законодательного собрания края установили дополнительные условия к управляющим компаниям промышленных технопарков. "Они должны быть поставлены на налоговый учет в Краснодарском крае, также обязательные требования – отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов. Процедур реорганизации, ликвидации или банкротства управляющих компаний", - уточнили краевые власти.

Отмечается, что регулировать деятельность промышленных технопарков будет департамент промышленной политики Краснодарского края.