Путин призвал упростить регулирование режима удаленной занятости

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости упростить регулирование режима удаленной занятости.
В ходе совещания по ситуации на рынке труда президент, в частности, поручил правительству РФ отдельно предоставить предложения по донастройке трудового законодательства, в том числе с учетом опыта последних месяцев, с использованием цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.
"Необходимо также упростить регулирование режимов удаленной занятости. При этом нужно исходить из главного: права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены. Это ключевое требование и безусловный приоритет", - сказал Путин.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе совещания по ситуации на рынке труда выступил с инициативой создания российской цифровой службы мобильной занятости. По его словам, развитие современных цифровых технологий станет импульсом для развития системы занятости. При создании такой платформы глава региона предложил руководствоваться принципами, которые применяют ведущие агрегаторы при разработке онлайн-сервисов.
"Я говорю о платформенных решениях, которые позволили бы соединить между собой работников и работодателей, причем на самый разный срок, в том числе и короткий, имея в виду не формат размещения анкеты кандидата, а возможность даже при краткосрочном найме быстрого и удобного оформления полноценных правовых отношений и проведение расчетов по ним прямо на такой цифровой платформе", - сказал Текслер.
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