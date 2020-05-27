Путин призвал упростить регулирование режима удаленной занятости

В ходе совещания по ситуации на рынке труда президент, в частности, поручил правительству РФ отдельно предоставить предложения по донастройке трудового законодательства, в том числе с учетом опыта последних месяцев, с использованием цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.

"Необходимо также упростить регулирование режимов удаленной занятости. При этом нужно исходить из главного: права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены. Это ключевое требование и безусловный приоритет", - сказал Путин.

"Я говорю о платформенных решениях, которые позволили бы соединить между собой работников и работодателей, причем на самый разный срок, в том числе и короткий, имея в виду не формат размещения анкеты кандидата, а возможность даже при краткосрочном найме быстрого и удобного оформления полноценных правовых отношений и проведение расчетов по ним прямо на такой цифровой платформе", - сказал Текслер.