Швейцария смягчит ограничения по коронавирусу

ЖЕНЕВА, 27 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария значительно смягчает с 6 июня ограничительные меры, введенные ранее в связи с COVID-19 , а с 19 июня полностью снимает режим экстраординарной ситуации в стране, говорится в заявлении Федерального Совета (правительства) страны, опубликованном в среду.

В ходе заседания в среду Федеральный совет принял решение с 6 июня значительно облегчить ограничительные меры, введенные ранее с 13 марта и усиленные 16 марта.

С 6 июня будут разрешены массовые собрания с численностью участников до 300 человек, в том числе семейные мероприятия, ярмарки, концерты, политические и общественные манифестации, а также открыты театры и кинотеатры. Возобновляют работу все досуговые и развлекательные мероприятия, а также туристические достопримечательности, СПА-центры, бассейны, казино, детские и молодежные лагеря отдыха, канатные дороги, природные заповедники, парки, ботанические сады, зоопарки и кемпинги. С июня также могут вновь открываться стрип-клубы и возобновляться услуги, предлагаемые секс-работниками. При этом открывающиеся в июне дискотеки и ночные клубы должны вести списки посещаемости и принимать не большее 300 человек за ночь.

Также с 6 июня разрешается увеличивать количество клиентов, которые принимают рестораны, однако все заведения должны закрываться в полночь. В настоящее время действует ограничение, что за одним столом может находиться не более 4 человек, либо члены одной семьи.

С 27 мая разрешено собираться группами до 30 человек. Масштабные мероприятия с участием более 1000 человек по-прежнему запрещены до 31 августа.

"При этом должны соблюдаться правила гигиены и социального дистанцирования. Если невозможно соблюдать правила социального дистанцирования, отслеживание контактов должно быть обеспечено, например, с помощью списков посещаемости", - подчеркивается в документе.

Федеральный совет при этом рекомендует гражданам по возможности продолжать практику работы из дома, чтобы избежать перемещения в переполненном общественном транспорте.

Правительство также приняло решение о прекращении с 19 июня действия в стране режима "экстраординарной ситуации" в связи с COVID-19, которая была введена 16 марта. Данные режим соответствует режиму чрезвычайной ситуации в других странах. С июня уровень опасности в связи с пандемией в Швейцарии снизится до "специальной ситуации".