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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:08
https://ria.ru/20200527/1572078038.html
Швейцария смягчит ограничения по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Швейцария смягчит ограничения по коронавирусу

18:05 27.05.2020 (обновлено: 18:08 27.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария значительно смягчает с 6 июня ограничительные меры, введенные ранее в связи с COVID-19, а с 19 июня полностью снимает режим экстраординарной ситуации в стране, говорится в заявлении Федерального Совета (правительства) страны, опубликованном в среду.
В ходе заседания в среду Федеральный совет принял решение с 6 июня значительно облегчить ограничительные меры, введенные ранее с 13 марта и усиленные 16 марта.
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С 6 июня будут разрешены массовые собрания с численностью участников до 300 человек, в том числе семейные мероприятия, ярмарки, концерты, политические и общественные манифестации, а также открыты театры и кинотеатры. Возобновляют работу все досуговые и развлекательные мероприятия, а также туристические достопримечательности, СПА-центры, бассейны, казино, детские и молодежные лагеря отдыха, канатные дороги, природные заповедники, парки, ботанические сады, зоопарки и кемпинги. С июня также могут вновь открываться стрип-клубы и возобновляться услуги, предлагаемые секс-работниками. При этом открывающиеся в июне дискотеки и ночные клубы должны вести списки посещаемости и принимать не большее 300 человек за ночь.
Также с 6 июня разрешается увеличивать количество клиентов, которые принимают рестораны, однако все заведения должны закрываться в полночь. В настоящее время действует ограничение, что за одним столом может находиться не более 4 человек, либо члены одной семьи.
С 27 мая разрешено собираться группами до 30 человек. Масштабные мероприятия с участием более 1000 человек по-прежнему запрещены до 31 августа.
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"При этом должны соблюдаться правила гигиены и социального дистанцирования. Если невозможно соблюдать правила социального дистанцирования, отслеживание контактов должно быть обеспечено, например, с помощью списков посещаемости", - подчеркивается в документе.
Федеральный совет при этом рекомендует гражданам по возможности продолжать практику работы из дома, чтобы избежать перемещения в переполненном общественном транспорте.
Правительство также приняло решение о прекращении с 19 июня действия в стране режима "экстраординарной ситуации" в связи с COVID-19, которая была введена 16 марта. Данные режим соответствует режиму чрезвычайной ситуации в других странах. С июня уровень опасности в связи с пандемией в Швейцарии снизится до "специальной ситуации".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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