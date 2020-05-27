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2020-05-27T19:06
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Путин заявил, что что ситуация на рынке труда не наладится сама собой
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РИА Новости

Путин заявил, что что ситуация на рынке труда не наладится сама собой

18:03 27.05.2020 (обновлено: 19:06 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нельзя ждать, когда ситуация на рынке труда наладится сама собой, требуются неотложные выверенные меры, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном данной проблеме.
В своем заключительном слове он отметил, что главное условие для стабилизации ситуации на рынке труда - это рост занятости за счет восстановления национальной экономики, перезапуска предприятий, возвращения в нормальный, привычный ритм работы предприятий сферы услуг, общепита, гостиничного бизнеса и так далее.
"Однако очевидно, что нельзя просто ждать момента, когда все это само по себе наладится, когда мотор экономики заработает на полную мощность. Ситуация на рынке труда, министр сказал об этом, она своеобразно себя ведет, но и требует безусловно срочных, выверенных и неотложных действий", - сказал Путин.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время брифинга
Вчера, 17:20
Котяков оценил ситуацию на рынке труда в России
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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