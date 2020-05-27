Путин заявил, что что ситуация на рынке труда не наладится сама собой

"Однако очевидно, что нельзя просто ждать момента, когда все это само по себе наладится, когда мотор экономики заработает на полную мощность. Ситуация на рынке труда, министр сказал об этом, она своеобразно себя ведет, но и требует безусловно срочных, выверенных и неотложных действий", - сказал Путин.