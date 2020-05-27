В ДНР сообщили об отказе Киева обсуждать создание гуманитарного коридора

Военнослужащие ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области

ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Киев отказался обсуждать вопрос создания гуманитарного коридора для пропуска лиц через пункты пропуска на линии соприкосновения в Киев отказался обсуждать вопрос создания гуманитарного коридора для пропуска лиц через пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе , которые приостановили работу из-за COVID-19, заявили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики

Переговоры подгрупп по Донбассу прошли в видеорежиме во вторник. В среду проходит видеоконференция контактной группы.

"Украинские переговорщики отказались обсуждать на рабочей группе (по гуманитарным вопросам – ред.) актуальный вопрос создания гуманитарного коридора для остро нуждающихся граждан в перемещении на смежные территории через КПВВ, которые сейчас закрыты в связи с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР

По информации ведомства, участники контактной группы призвали Киев "предоставить свою позицию для осуществления необходимой гуманитарной процедуры". Также в МИД ДНР выразили надежду, что это будет сделано в ближайшее время.

"Что касается важнейшего вопроса повестки рабочей группы по гуманитарным вопросам – обмена удерживаемыми лицами, в частности, скорейшего завершения процессуальной очистки лиц, освобожденных ранее в процессе обмена, необходимо отметить, что неожиданно для всех украинские представители заявили, что таких обязательств на себя не брали", - отметили в МИД ДНР.

Как добавили в ведомстве, координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш напомнил, что данные договоренности действуют с 2017 года и призвал Киев вернуться к выполнению своих обязательств.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.