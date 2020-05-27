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2020-05-27T18:02
https://ria.ru/20200527/1572077828.html
В ДНР сообщили об отказе Киева обсуждать создание гуманитарного коридора
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РИА Новости

В ДНР сообщили об отказе Киева обсуждать создание гуманитарного коридора

18:02 27.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащие ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Киев отказался обсуждать вопрос создания гуманитарного коридора для пропуска лиц через пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, которые приостановили работу из-за COVID-19, заявили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Переговоры подгрупп по Донбассу прошли в видеорежиме во вторник. В среду проходит видеоконференция контактной группы.
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"Украинские переговорщики отказались обсуждать на рабочей группе (по гуманитарным вопросам – ред.) актуальный вопрос создания гуманитарного коридора для остро нуждающихся граждан в перемещении на смежные территории через КПВВ, которые сейчас закрыты в связи с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
По информации ведомства, участники контактной группы призвали Киев "предоставить свою позицию для осуществления необходимой гуманитарной процедуры". Также в МИД ДНР выразили надежду, что это будет сделано в ближайшее время.
"Что касается важнейшего вопроса повестки рабочей группы по гуманитарным вопросам – обмена удерживаемыми лицами, в частности, скорейшего завершения процессуальной очистки лиц, освобожденных ранее в процессе обмена, необходимо отметить, что неожиданно для всех украинские представители заявили, что таких обязательств на себя не брали", - отметили в МИД ДНР.
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Как добавили в ведомстве, координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш напомнил, что данные договоренности действуют с 2017 года и призвал Киев вернуться к выполнению своих обязательств.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРТони ФришМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскВ мире
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