Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
2020-05-27T18:03
https://ria.ru/20200527/1572077780.html
Кубанские депутаты призвали ограничить оборот никотинсодержащей продукции
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/94/1551719490_0:0:3310:1875_1036x0_80_0_0_e6207ddab9368997a1c9437b764b11e3.jpg
РИА Новости

Кубанские депутаты призвали ограничить оборот никотинсодержащей продукции

18:02 27.05.2020 (обновлено: 18:03 27.05.2020)
17
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края в среду призвали к ограничению оборота никотинсодержащей бестабачной продукции, сообщает пресс-служба законодательного собрания края.
"Совсем недавно по инициативе губернатора на внеочередной сессии мы принимали закон об ограничении продажи снюсов в регионе. Но жизнь не стоит на месте, в продаже появляются аналогичные продукты, чтобы "закрыть" свободную продажу полного их перечня, мы снова принимаем обращение. Необходим федеральный закон, учитывающий все названия подобной продукции и ограничивающий их свободную продажу. Закономерно, что все комитеты поддержали сегодняшнее обращение. Мы должны заботиться о жизни и здоровье подрастающего поколения", – отметил спикер ЗС Юрий Бурлачко.
Как уточнили в ведомстве, в среду на очередной сессии депутаты приняли обращение к председателю Госдумы ФС РФ Вячеславу Володину о правовом регулировании ограничения оборота никотинсодержащей бестабачной продукции. Уточняется, что в настоящее время закон запрещает торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом).
"Вместе с тем наличие конкретной и исчерпывающей формулировки в отношении продукции, содержащей в своем составе табак, послужило основанием для появления и распространения в РФ жевательных и сосательных никотинсодержащих смесей без содержания табака, запрет на их розничную продажу законодательством пока не установлен", - говорится в сообщении.
Покупательница в винно-водочном магазине
15 мая, 17:17Краснодарский край
На Кубани предложили увеличить штрафы продавцам немаркированного алкоголя
Отмечается, что эта продукция выпускается в том числе в форме жевательного мармелада, леденцов, жевательных резинок, "фруктовых" смесей и конфет с различными вкусовыми добавками.
"Популярность такой никотинсодержащей продукции среди школьников и подростков растет благодаря привлекательной упаковке и удобству использования, ее употребление почти незаметно для окружающих, а реализация довольно часто осуществляется около школ и других детских образовательных учреждений", - пояснили в заксобрании. В ведомстве добавили, что употребление этих веществ дает стойкий токсический эффект и приводит к серьезным интоксикационным расстройствам. По мнению депутатов, необходимо как можно скорее ввести запрет на данную продукцию.

Другие новости региона читайте здесь>>

Девушка на набережной в Сочи
Вчера, 15:42Краснодарский край
Кубанские депутаты поддержали отмену курортного сбора до конца года
000000
Обсудить 0
Краснодарский крайГосдума РФВячеслав ВолодинКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Рустам Минниханов: столетие ТАССР – это общероссийский праздник
Технопарк
Кубанские власти планируют создание технопарков в регионе
Девушка на набережной в Сочи
Кубанские депутаты поддержали отмену курортного сбора до конца года
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Нижегородский губернатор поручил следить за строительством детсадов
Глава КЧР Рашид Темрезов
Темрезов: ввод жилья в КЧР возрос на треть относительно прошлого года
Меры безопасности перед антицыганскими акциями в Болгарии
Житель Софии хранил в своей квартире более 300 килограммов кокаина
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Моор: все суммы медикам за апрель в Тюменской области выплачены
Машинный зал тепловой станции
Подготовку котельных Подмосковья к отопительному сезону начнут с четверга
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
Более 40% заросшей борщевиком земли обработали в Подмосковье
Якутск
В Якутии рассказали о выделенных средствах на борьбу с коронавирусом
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
В Подмосковье имеется достаточный запас средств защиты для медработников
Студенты
Научная площадка для студентов аграрных вузов появилась в Подмосковье
Газовая труба, подключенная к жилому дому
Пермский край выделит более 57 млн рублей на субсидии на газификацию
Дети в детском оздоровительном лагере
Отдых в детских лагерях в Калужской области в 2020 году будет бесплатным
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
В Минтруде рассказали о поддержке оказавшихся под риском увольнения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Число случаев коронавируса в Ливии достигло 99
01:24В Дагестане умерли лечившие больных COVID-19 главврач больницы и фельдшер
01:21СМИ: на Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах
01:15США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
Лента новостейМолния