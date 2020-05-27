Кубанские депутаты призвали ограничить оборот никотинсодержащей продукции

КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Депутаты Депутаты Краснодарского края в среду призвали к ограничению оборота никотинсодержащей бестабачной продукции, сообщает пресс-служба законодательного собрания края.

"Совсем недавно по инициативе губернатора на внеочередной сессии мы принимали закон об ограничении продажи снюсов в регионе. Но жизнь не стоит на месте, в продаже появляются аналогичные продукты, чтобы "закрыть" свободную продажу полного их перечня, мы снова принимаем обращение. Необходим федеральный закон, учитывающий все названия подобной продукции и ограничивающий их свободную продажу. Закономерно, что все комитеты поддержали сегодняшнее обращение. Мы должны заботиться о жизни и здоровье подрастающего поколения", – отметил спикер ЗС Юрий Бурлачко.

Как уточнили в ведомстве, в среду на очередной сессии депутаты приняли обращение к председателю Госдумы ФС РФ Вячеславу Володину о правовом регулировании ограничения оборота никотинсодержащей бестабачной продукции. Уточняется, что в настоящее время закон запрещает торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом).

"Вместе с тем наличие конкретной и исчерпывающей формулировки в отношении продукции, содержащей в своем составе табак, послужило основанием для появления и распространения в РФ жевательных и сосательных никотинсодержащих смесей без содержания табака, запрет на их розничную продажу законодательством пока не установлен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта продукция выпускается в том числе в форме жевательного мармелада, леденцов, жевательных резинок, "фруктовых" смесей и конфет с различными вкусовыми добавками.

"Популярность такой никотинсодержащей продукции среди школьников и подростков растет благодаря привлекательной упаковке и удобству использования, ее употребление почти незаметно для окружающих, а реализация довольно часто осуществляется около школ и других детских образовательных учреждений", - пояснили в заксобрании. В ведомстве добавили, что употребление этих веществ дает стойкий токсический эффект и приводит к серьезным интоксикационным расстройствам. По мнению депутатов, необходимо как можно скорее ввести запрет на данную продукцию.