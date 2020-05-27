В Омской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Омской области к 27 мая общее количество случаев заболевания коронавирусом составило 1139. При этом 277 человек уже выздоровели, умерли после заражения коронавирусом 19 человек. Всего от COVID-19 в регионе лечатся 843 пациента.