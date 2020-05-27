В Омской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в среду в эфире местного телеканала заявил, что регион вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.
"Мы вышли в Омской области на плато, у нас нет резкого скачка, есть постоянное число - в среднем 50 человек в сутки заболевает. Это говорит о том, что (ситуация - ред.) стабилизируется. Мы надеемся на дальнейшее снижение числа заболевших", - заявил Бурков в эфире местного "12 канала".
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Омской области к 27 мая общее количество случаев заболевания коронавирусом составило 1139. При этом 277 человек уже выздоровели, умерли после заражения коронавирусом 19 человек. Всего от COVID-19 в регионе лечатся 843 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.