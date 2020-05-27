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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:57
https://ria.ru/20200527/1572077468.html
В Омской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669981_0:43:2560:1483_1036x0_80_0_0_3800a901dafb2961fdd7de1b00f4b694.jpg
РИА Новости

В Омской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

17:57 27.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков
ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в среду в эфире местного телеканала заявил, что регион вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.
"Мы вышли в Омской области на плато, у нас нет резкого скачка, есть постоянное число - в среднем 50 человек в сутки заболевает. Это говорит о том, что (ситуация - ред.) стабилизируется. Мы надеемся на дальнейшее снижение числа заболевших", - заявил Бурков в эфире местного "12 канала".
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Омской области к 27 мая общее количество случаев заболевания коронавирусом составило 1139. При этом 277 человек уже выздоровели, умерли после заражения коронавирусом 19 человек. Всего от COVID-19 в регионе лечатся 843 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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