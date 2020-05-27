Первую в мире умную дождевальную машину разработали в Самаре

САМАРА, 27 мая – РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета разработали систему управления для умной дождевальной машины, аналогов которой в мире пока нет, сообщила в среду пресс-служба вуза.

"Ученые Самарского университета разработали систему управления для умной дождевальной машины. Благодаря этой системе мобильный агромелиоративный комплекс способен во время движения по полю самостоятельно анализировать состояние почвы, оценивая степень ее влажности и наличия необходимых минеральных удобрений. В зависимости от получаемых данных дождевальная машина сама регулирует интенсивность полива и внесения удобрений", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, разработанная учеными вуза система включает в себя компактный изображающий гиперспектрометр с датчиками, бортовой компьютер со специальным программным обеспечением и контроллер для переключения форсунок на дождевальной машине.

"Гиперспектральные датчики определяют влажность участков почвы или измеряют содержание в почве определенных химических веществ и подают сигналы бортовому компьютеру, который через контроллеры управляет форсунками. Это первый подобный агромелиоративный комплекс в мире, аналогов нет", – цитирует пресс-служба одного из разработчиков, ведущего сотрудника Института систем обработки изображений РАН, профессора кафедры технической кибернетики Самарского университета Романа Скиданова.

Проект создания системы управления для дождевальной машины реализован по заказу Российского научно-исследовательского института проблем мелиорации РАН (РосНИИПМ РАН) совместно с учеными Института систем обработки изображений - филиала ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН (ИСОИ РАН).