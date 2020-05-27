Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 7,5 тысячи

КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 232, до 7537, всего умерли 274 человека, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения.

Ранее власти Молдавии сообщили о 7305 зарегистрированных случаев коронавируса, 267 из которых стали летальными.

"Еще 232 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 7537. Всего 3975 человек были вылечены, а 274 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.