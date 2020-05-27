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2020-05-27T17:58
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Путин призвал использовать опыт удаленной работы после эпидемии
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РИА Новости

Путин призвал использовать опыт удаленной работы после эпидемии

17:55 27.05.2020 (обновлено: 17:58 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опыт дистанционной работы, полученный во время эпидемии коронавируса, будет полезен и востребован даже после восстановления обычного делового ритма, важно понять, с какими нормативными проблемами сталкиваются компании при переходе на удаленный режим и что нужно донастроить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас очень многое делается в удаленном режиме. Когда восстановится обычный ритм деловой жизни, этот опыт, безусловно, будет весьма полезен, востребован. И его обязательно надо использовать, поскольку такой удаленный дистанционный формат работы - мы с вами это хорошо знаем - удобен и востребован и бизнесом, и гражданами, например, молодыми мамами, людьми с ограниченными возможностями, жителями малых городов, где выбор работы не столь широк, как в крупных мегаполисах", - заявил Путин в среду на совещании по ситуации на рынке труда, которое прошло в режиме видеоконференции.
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Вчера, 17:43
Около 5,6 миллиона россиян работают удаленно, заявил Котяков
По оценкам экспертов, построенная на цифре экономика будущего "в значительной степени будет носить распределенный сетевой характер, когда многие будут работать дистанционно, в том числе на дому", отметил президент.
"Прошу доложить сегодня, как на практике реализуется такой подход к организации рабочего процесса, с какими проблемами, в том числе нормативными, сталкиваются компании и их сотрудники при переходе на удаленный режим, и что в этой связи, по вашему мнению, нужно оперативно поправить, донастроить", - обратился он к участникам совещания.
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