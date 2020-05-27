Путин призвал использовать опыт удаленной работы после эпидемии

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опыт дистанционной работы, полученный во время эпидемии коронавируса, будет полезен и востребован даже после восстановления обычного делового ритма, важно понять, с какими нормативными проблемами сталкиваются компании при переходе на удаленный режим и что нужно донастроить, заявил президент РФ Опыт дистанционной работы, полученный во время эпидемии коронавируса, будет полезен и востребован даже после восстановления обычного делового ритма, важно понять, с какими нормативными проблемами сталкиваются компании при переходе на удаленный режим и что нужно донастроить, заявил президент РФ Владимир Путин

"Сейчас очень многое делается в удаленном режиме. Когда восстановится обычный ритм деловой жизни, этот опыт, безусловно, будет весьма полезен, востребован. И его обязательно надо использовать, поскольку такой удаленный дистанционный формат работы - мы с вами это хорошо знаем - удобен и востребован и бизнесом, и гражданами, например, молодыми мамами, людьми с ограниченными возможностями, жителями малых городов, где выбор работы не столь широк, как в крупных мегаполисах", - заявил Путин в среду на совещании по ситуации на рынке труда, которое прошло в режиме видеоконференции.

По оценкам экспертов, построенная на цифре экономика будущего "в значительной степени будет носить распределенный сетевой характер, когда многие будут работать дистанционно, в том числе на дому", отметил президент.