На юго-востоке Москвы обнаружили авиабомбу времен войны

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Военные саперы обезвредили и вывезли для утилизации обнаруженную в среду днем в парке на юго-востоке Москвы фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об обнаружении в парке "Кузьминки-Люблино" при проведении земляных работ авиационной бомбы времен войны.
"Обнаруженная авиационная бомба времен ВОВ ФАБ-50 вывезена для дальнейшей утилизации военными саперами", - сказал собеседник агентства.
23 января, 21:21На территории будущего завода Tesla нашли семь бомб времен войны