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На юго-востоке Москвы обнаружили авиабомбу времен войны
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РИА Новости

На юго-востоке Москвы обнаружили авиабомбу времен войны

17:54 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Военные саперы обезвредили и вывезли для утилизации обнаруженную в среду днем в парке на юго-востоке Москвы фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об обнаружении в парке "Кузьминки-Люблино" при проведении земляных работ авиационной бомбы времен войны.
"Обнаруженная авиационная бомба времен ВОВ ФАБ-50 вывезена для дальнейшей утилизации военными саперами", - сказал собеседник агентства.
Рабочий на заводе Tesla
23 января, 21:21
На территории будущего завода Tesla нашли семь бомб времен войны
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