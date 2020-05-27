В Минтруде рассказали о предприятиях, организующих временную занятость

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Предприятия в РФ, которые организуют временную занятость или общественные работы, смогут получить компенсацию части затрат на зарплату, заявил глава Минтруда России Антон Котяков.
"Предприятия, организовавшие такие общественные работы или временную занятость для своих сотрудников, смогут получить компенсацию части зарплат на оплату труда", - сказал Котяков на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на рынке труда.
Он добавил, что это позволит поддержать сотрудников в наиболее сложный период на рынке труда, даст предприятиям сохранить трудовые коллективы.