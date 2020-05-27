Минтруд предложил организовать обучение тех, кому грозит увольнение

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минтруд предлагает дополнительно организовать обучение россиян, оказавшихся под угрозой увольнения и стоящих на учете в центрах занятости, заявил глава министерства Антон Котяков.
"Дополнительно предлагаем организовать обучение граждан, находящихся под риском увольнения и состоящих именно на учете в центрах занятости", - сказал министр на совещании у президента по ситуации на рынке труда.
Котяков подчеркнул, что проводить такое обучение в министерстве считают необходимым только после экспертной оценки работодателями предлагаемых образовательных программ.
Вчера, 17:20Котяков оценил ситуацию на рынке труда в России