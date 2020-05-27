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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:50
https://ria.ru/20200527/1572076822.html
Развивающеся страны меньше пострадают от кризиса, считают эксперты
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

Развивающеся страны меньше пострадают от кризиса, считают эксперты

17:50 27.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Экономика развивающихся стран может пострадать от негативных последствий кризиса, связанного с противодействием коронавирусу, меньше, чем развитых, ввиду меньшей развитости наиболее уязвимых отраслей, таких как туризм, транспорт, ресторанный и гостиничный бизнес, считают экономисты британской аналитической компании Oxford Economics (OE).
Согласно прогнозу OE, совокупный спад ВВП развивающихся стран по итогам года составит 6,2% против падения на 8,6% в странах G7. При этом среди развивающихся рынков больше всего пострадают европейские государства. "Развивающиеся рынки, за исключением развивающихся стран Европы, менее подвержены влиянию секторов, наиболее уязвимых из-за социального дистанцирования: розничной торговли, транспорта, гостиничного бизнеса, общественного питания, искусства и развлечений", - поясняется в отчете.
И при снятии карантинных ограничений спрос на услуги указанных секторов будет восстанавливаться медленнее, так как они не относятся к первостепенными, однако в целом возможность развитых стран смягчать воздействие кризиса в других секторах, вероятно, будет лучше, чем в развивающихся странах, считают в компании.
"Снижение формальности в сочетании с более гибкими рынками труда и более эффективными схемами защиты работников делает работников в странах с развитой экономикой лучше подготовленными к новой нормальности. Экономика развивающихся стран находится в худшем положении для удаленной работы, которая выступает ключевым фактором смягчения", - добавили в OE.
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В качестве доказательства эксперты привели исследование, согласно которому около 40% рабочего населения США может успешно работать из дома, в то время как в странах с развивающейся экономикой – только 27%, поскольку возможность удаленной работы зависит от уровня образования в стране, а также развитости информационных технологий.
"В целом степень воздействия COVID-19 на развивающиеся рынки будет зависеть от широкого спектра внутренних (ограничения, настроение инвесторов) и внешних (внешний спрос и потоки капитала) факторов, включая вторичные эффекты от замедленного роста на развитых рынках, финансовой напряженности и потрясений для мировой торговли", - считают эксперты. В ОЕ при этом не исключили, что после пандемии международные инвесторы будут больше обращать внимание на растущие рынки в качестве перспективных площадок для инвестиций.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19G7СШАЭкономика
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