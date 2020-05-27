Развивающеся страны меньше пострадают от кризиса, считают эксперты

ЛОНДОН, 27 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Экономика развивающихся стран может пострадать от негативных последствий кризиса, связанного с противодействием коронавирусу, меньше, чем развитых, ввиду меньшей развитости наиболее уязвимых отраслей, таких как туризм, транспорт, ресторанный и гостиничный бизнес, считают экономисты британской аналитической компании Oxford Economics (OE).

Согласно прогнозу OE, совокупный спад ВВП развивающихся стран по итогам года составит 6,2% против падения на 8,6% в странах G7 . При этом среди развивающихся рынков больше всего пострадают европейские государства. "Развивающиеся рынки, за исключением развивающихся стран Европы, менее подвержены влиянию секторов, наиболее уязвимых из-за социального дистанцирования: розничной торговли, транспорта, гостиничного бизнеса, общественного питания, искусства и развлечений", - поясняется в отчете.

И при снятии карантинных ограничений спрос на услуги указанных секторов будет восстанавливаться медленнее, так как они не относятся к первостепенными, однако в целом возможность развитых стран смягчать воздействие кризиса в других секторах, вероятно, будет лучше, чем в развивающихся странах, считают в компании.

"Снижение формальности в сочетании с более гибкими рынками труда и более эффективными схемами защиты работников делает работников в странах с развитой экономикой лучше подготовленными к новой нормальности. Экономика развивающихся стран находится в худшем положении для удаленной работы, которая выступает ключевым фактором смягчения", - добавили в OE.

В качестве доказательства эксперты привели исследование, согласно которому около 40% рабочего населения США может успешно работать из дома, в то время как в странах с развивающейся экономикой – только 27%, поскольку возможность удаленной работы зависит от уровня образования в стране, а также развитости информационных технологий.