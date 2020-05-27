Котяков рассказал, сколько россиян обращаются в центры занятости

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В центры занятости за помощью обращается каждый третий безработный, 45% обратившихся получают минимальное пособие - 1,5 тысячи рублей, сообщил министр труда и соцзащиты В центры занятости за помощью обращается каждый третий безработный, 45% обратившихся получают минимальное пособие - 1,5 тысячи рублей, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании по рынку труда с президентом.

"Если в начале года в центры занятости за помощью в поиске работы и пособием по безработице обращался каждый пятый безработный, то сегодня мы видим, что сегодня это уже каждый третий потерявший работу", - сказал Котяков.

По его словам, при этом в ряде регионов в центры занятости пришло больше граждан, чем были официально уволены.

"Это говорит о том, что к нам обращаются и те граждане, которые раньше не работали и не имели официального места работы, причем эта ситуация характерна для многих регионов вне зависимости от их экономического положения. Среди граждан, обратившихся в центры занятости, 32% потеряли работу после 1 марта и получают максимальное пособие, 23% потеряли работу до 1 марта и получают пособие исходя из размера прошлого заработка. Самая большая группа - 45% - получает на сегодняшний день минимальное пособие 1,5 тысячи рублей",- сказал Котяков.