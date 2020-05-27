Минтруд ожидает стабилизацию на рынке труда в IV квартале

"Во втором и третьем квартале ситуация на рынке труда все еще будет оставаться сложной. Стабилизацию ситуации мы ожидаем только в четвертом квартале, положительную динамику мы предполагаем видеть в первом-втором квартале 2021 года", - сказал Котяков на совещании по ситуации на рынке труда РФ.