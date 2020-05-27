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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:45
https://ria.ru/20200527/1572076434.html
Минтруд ожидает стабилизацию на рынке труда в IV квартале
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РИА Новости

Минтруд ожидает стабилизацию на рынке труда в IV квартале

17:45 27.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения в Ростове-на-Дону
Центр занятости населения в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ситуация на рынке труда РФ во втором и третьем кварталах 2020 года будет сложной, стабилизация ожидается в четвертом квартале, положительная динамика - в первом-втором квартале 2021 года, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Во втором и третьем квартале ситуация на рынке труда все еще будет оставаться сложной. Стабилизацию ситуации мы ожидаем только в четвертом квартале, положительную динамику мы предполагаем видеть в первом-втором квартале 2021 года", - сказал Котяков на совещании по ситуации на рынке труда РФ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Экономика
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