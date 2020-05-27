В Минтруде рассказали о поддержке оказавшихся под риском увольнения

"Для помощи гражданам, которые оказались под риском увольнения, предлагаем организовать общественные работы или временную занятость в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет. Предприятия, организовавшие такие общественные работы или временную занятость для своих сотрудников, смогут получить компенсации части зарплат на оплату труда. Это позволит поддержать сотрудников в наиболее сложный на рынке труда период и даст предприятиям (возможность - ред.) сохранить трудовые коллективы", - сообщил Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.