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В Минтруде рассказали о поддержке оказавшихся под риском увольнения
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РИА Новости

В Минтруде рассказали о поддержке оказавшихся под риском увольнения

17:44 27.05.2020 (обновлено: 17:45 27.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает организовать временную занятость для оказавшихся под риском увольнения в регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация, сообщил глава министерства Антон Котяков.
"Для помощи гражданам, которые оказались под риском увольнения, предлагаем организовать общественные работы или временную занятость в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет. Предприятия, организовавшие такие общественные работы или временную занятость для своих сотрудников, смогут получить компенсации части зарплат на оплату труда. Это позволит поддержать сотрудников в наиболее сложный на рынке труда период и даст предприятиям (возможность - ред.) сохранить трудовые коллективы", - сообщил Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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