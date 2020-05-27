Минтруд назвал отрасли с наибольшим числом уволенных за время пандемии

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Больше всего уволенных за время пандемии коронавируса зафиксировано в России в непродовольственной розничной торговле, общественном питании и гостиничном бизнесе, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"За вычетом сезонного фактора больше всего уволенных в следующих пострадавших отраслях: розничная торговля непродовольственными товарами, это общественное питание и это гостиничный бизнес", - сказал Котяков во время совещания у президента России Владимира Путина.