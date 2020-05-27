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2020-05-27T17:44
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Минтруд назвал отрасли с наибольшим числом уволенных за время пандемии
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РИА Новости

Минтруд назвал отрасли с наибольшим числом уволенных за время пандемии

17:44 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТабличка "Проход запрещен" на эскалаторе в торговом центре "Город" в Москве
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре Город в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Больше всего уволенных за время пандемии коронавируса зафиксировано в России в непродовольственной розничной торговле, общественном питании и гостиничном бизнесе, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"За вычетом сезонного фактора больше всего уволенных в следующих пострадавших отраслях: розничная торговля непродовольственными товарами, это общественное питание и это гостиничный бизнес", - сказал Котяков во время совещания у президента России Владимира Путина.
Сайт общероссийского центра занятости
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РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Владимир ПутинЭкономика
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