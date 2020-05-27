Котяков предложил распространить доплату для детей на всех безработных

"Много и тех безработных, которые эту доплату (в три тысячи рублей на детей - ред.) не получают, так как они потеряли работу до 1 марта или ранее не были трудоустроены. По нашим оценкам, 510 тысяч граждан, которые воспитывают 840 тысяч детей, это из числа безработных, на сегодняшний день такую доплату не получают. Предлагаем поддержать такие семьи и распространить дополнительные выплаты на всех зарегистрированных безработных", - сказал Котяков в ходе совещания по ситуации на рынке труда.