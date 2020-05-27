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2020-05-27T17:38
https://ria.ru/20200527/1572076078.html
Котяков предложил распространить доплату для детей на всех безработных
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РИА Новости

Котяков предложил распространить доплату для детей на всех безработных

17:38 27.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на церемонии представления нового министра труда и социальной защиты РФ в Москве
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на церемонии представления нового министра труда и социальной защиты РФ в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков предложил распространить доплату в 3 тысячи рублей для детей до 18 лет на всех зарегистрированных безработных.
"Много и тех безработных, которые эту доплату (в три тысячи рублей на детей - ред.) не получают, так как они потеряли работу до 1 марта или ранее не были трудоустроены. По нашим оценкам, 510 тысяч граждан, которые воспитывают 840 тысяч детей, это из числа безработных, на сегодняшний день такую доплату не получают. Предлагаем поддержать такие семьи и распространить дополнительные выплаты на всех зарегистрированных безработных", - сказал Котяков в ходе совещания по ситуации на рынке труда.
В ответ на уточняющий вопрос президента России Владимира Путина, на какой период, глава Минтруда ответил: "Три месяца".
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