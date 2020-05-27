Котяков предложил распространить доплату для детей на всех безработных

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков предложил распространить доплату в 3 тысячи рублей для детей до 18 лет на всех зарегистрированных безработных.
"Много и тех безработных, которые эту доплату (в три тысячи рублей на детей - ред.) не получают, так как они потеряли работу до 1 марта или ранее не были трудоустроены. По нашим оценкам, 510 тысяч граждан, которые воспитывают 840 тысяч детей, это из числа безработных, на сегодняшний день такую доплату не получают. Предлагаем поддержать такие семьи и распространить дополнительные выплаты на всех зарегистрированных безработных", - сказал Котяков в ходе совещания по ситуации на рынке труда.
В ответ на уточняющий вопрос президента России Владимира Путина, на какой период, глава Минтруда ответил: "Три месяца".
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