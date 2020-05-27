Минтруд предложил новые меры поддержки россиян

Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту "Багратион" в Москве

— Увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в три раза, до 4,5 тысячи рублей; Увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в три раза, до 4,5 тысячи рублей; — Выплатить индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело, пособие в размере 12 130 рублей; Выплатить индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело, пособие в размере 12 130 рублей; — Распространить доплату в три тысячи рублей для детей до 18 лет на тех, кто потерял работу до 1 марта; Распространить доплату в три тысячи рублей для детей до 18 лет на тех, кто потерял работу до 1 марта; — Для граждан, оказавшихся под риском увольнения, организовать общественные работы или временную занятость в регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет; Для граждан, оказавшихся под риском увольнения, организовать общественные работы или временную занятость в регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет; — Компаниям, которые организуют общественные работы для своих сотрудников, компенсируют часть расходов. Компаниям, которые организуют общественные работы для своих сотрудников, компенсируют часть расходов. — Продлить выплату назначенных пособий по безработице на три месяца; Продлить выплату назначенных пособий по безработице на три месяца; — Организовать обучение для граждан, находящихся под риском увольнения и состоящих на учете в центрах занятости. Организовать обучение для граждан, находящихся под риском увольнения и состоящих на учете в центрах занятости.

"С 1 апреля на сегодняшний день в России было уволено два миллиона 52 тысячи человек, принято на работу — один миллион 665 тысяч человек. Разница составила 388 тысяч", — заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом.

Он напомнил, что, например, в Соединенных Штатах численность безработных выросла более чем в три раза — до уровня 14,7%. А в Канаде этот показатель увеличился более чем в полтора раза — до 13%.

"Существенный рост безработицы — это общемировой тренд. <...> Но благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, в России на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя. Ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран", — добавил министр.

По словам Котякова, больше всего уволенных за время пандемии коронавируса зафиксировано в непродовольственной розничной торговле, общественном питании и гостиничном бизнесе.

По прогнозу министра, ситуация на рынке труда во втором и третьем кварталах будет сложной, стабилизируется — в четвертом, положительной динамика станет в первом-втором квартале 2021 года.

Владимир Путин, в свою очередь, поддержал предложенные Минтрудом меры.

Он также призвал федеральные и региональные власти обратить максимальное внимание к ситуации на рынке труда и проблемам граждан, потерявших работу.

"Важнейшая задача — создать условия для того, чтобы люди возвращались к нормальной работе, но, конечно, с соблюдением всех требований безопасности. И нужно шаг за шагом экономику открывать, открывать ее ключевые отрасли", — сказал президент.

Распространение коронавируса

В 85 российских регионах число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 370 тысяч. Из них более 142 тысяч пациентов вылечились, 3968 скончались. Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли.

По последним данным, Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после США и Бразилии.