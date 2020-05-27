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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:55
https://ria.ru/20200527/1572075984.html
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571602159_0:460:2822:2048_1036x0_80_0_0_8818381ca4476c8b33316c4341227fe2.jpg
РИА Новости

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян

17:38 27.05.2020 (обновлено: 18:55 27.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту "Багратион" в Москве
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты предложило новые меры поддержки россиян в связи с пандемией COVID-19.
Увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в три раза, до 4,5 тысячи рублей;
Выплатить индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело, пособие в размере 12 130 рублей;
Распространить доплату в три тысячи рублей для детей до 18 лет на тех, кто потерял работу до 1 марта;
Для граждан, оказавшихся под риском увольнения, организовать общественные работы или временную занятость в регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет;
Компаниям, которые организуют общественные работы для своих сотрудников, компенсируют часть расходов.
Продлить выплату назначенных пособий по безработице на три месяца;
Организовать обучение для граждан, находящихся под риском увольнения и состоящих на учете в центрах занятости.

"С 1 апреля на сегодняшний день в России было уволено два миллиона 52 тысячи человек, принято на работу — один миллион 665 тысяч человек. Разница составила 388 тысяч", — заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом.

Он напомнил, что, например, в Соединенных Штатах численность безработных выросла более чем в три раза — до уровня 14,7%. А в Канаде этот показатель увеличился более чем в полтора раза — до 13%.
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"Существенный рост безработицы — это общемировой тренд. <...> Но благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, в России на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя. Ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран", — добавил министр.
По словам Котякова, больше всего уволенных за время пандемии коронавируса зафиксировано в непродовольственной розничной торговле, общественном питании и гостиничном бизнесе.
По прогнозу министра, ситуация на рынке труда во втором и третьем кварталах будет сложной, стабилизируется — в четвертом, положительной динамика станет в первом-втором квартале 2021 года.
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Владимир Путин, в свою очередь, поддержал предложенные Минтрудом меры.
Он также призвал федеральные и региональные власти обратить максимальное внимание к ситуации на рынке труда и проблемам граждан, потерявших работу.
"Важнейшая задача — создать условия для того, чтобы люди возвращались к нормальной работе, но, конечно, с соблюдением всех требований безопасности. И нужно шаг за шагом экономику открывать, открывать ее ключевые отрасли", — сказал президент.

Распространение коронавируса

В 85 российских регионах число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 370 тысяч. Из них более 142 тысяч пациентов вылечились, 3968 скончались. Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли.
По последним данным, Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после США и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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