Житель Софии хранил в своей квартире более 300 килограммов кокаина

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 350 килограмм кокаина конфисковано у жителя Более 350 килограмм кокаина конфисковано у жителя Софии , большую часть наркотика он хранил в собственной квартире, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на столичную прокуратуру.

Первую партию кокаина весом 40 килограмм обнаружили в автомобиле 31-летнего мужчины. После обыска в его квартире сыщики нашли еще 320 килограмм.

Партия наркотика, расфасованная на 300 пакетов, была разделена на две части, одна хранилась в шкафу спальни, а другая на кухне.