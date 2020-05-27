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Житель Софии хранил в своей квартире более 300 килограммов кокаина
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РИА Новости

Житель Софии хранил в своей квартире более 300 килограммов кокаина

17:35 27.05.2020
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© РИА Новости / Георгий Галкин / Перейти в фотобанкМеры безопасности перед антицыганскими акциями в Болгарии
Меры безопасности перед антицыганскими акциями в Болгарии
© РИА Новости / Георгий Галкин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 350 килограмм кокаина конфисковано у жителя Софии, большую часть наркотика он хранил в собственной квартире, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на столичную прокуратуру.
Первую партию кокаина весом 40 килограмм обнаружили в автомобиле 31-летнего мужчины. После обыска в его квартире сыщики нашли еще 320 килограмм.
Партия наркотика, расфасованная на 300 пакетов, была разделена на две части, одна хранилась в шкафу спальни, а другая на кухне.
По оценке болгарского МВД, стоимость партии на черном рынке составляет 81 миллион левов (около 41 миллиона евро). Для продажи внутри страны предназначались 35-40 килограмм наркотика, остальной груз предназначался для переправки в другие страны Европы и Азии.
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София (город)БолгарияНаркотикиВ мире
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