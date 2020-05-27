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Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
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РИА Новости

Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП

17:32 27.05.2020 (обновлено: 18:41 27.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
"В этой же группе безработных, получающих минимальное пособие, оказались и те, кто прежде сам создавал рабочие места. Это индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены закрыть свое дело в связи с теми ограничениями, которые на сегодняшний день есть. Предлагаем для индивидуальных предпринимателей, для этих граждан установить максимальный размер пособия 12 тысяч 130 рублей также на трехмесячный период", - сказал он на совещании у президента РФ по ситуации на рынке труда.
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РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Экономика
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