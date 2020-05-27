Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП

"В этой же группе безработных, получающих минимальное пособие, оказались и те, кто прежде сам создавал рабочие места. Это индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены закрыть свое дело в связи с теми ограничениями, которые на сегодняшний день есть. Предлагаем для индивидуальных предпринимателей, для этих граждан установить максимальный размер пособия 12 тысяч 130 рублей также на трехмесячный период", - сказал он на совещании у президента РФ по ситуации на рынке труда.