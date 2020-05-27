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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:29
https://ria.ru/20200527/1572075462.html
В Липецке на нескольких предприятиях выявили случаи коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/99/1488629980_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_2727fb0d20d1962988e09601d228673d.jpg
РИА Новости

В Липецке на нескольких предприятиях выявили случаи коронавируса

17:29 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛипецк
Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Липецк. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники нескольких липецких предприятий, среди которых завод "Прогресс" и местный филиал "Квадры", заразились новой коронавирусной инфекцией, сообщает в среду администрация области.
За последние сутки в регионе подтверждены 72 случая заражения COVID-19. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1 836 случаев новой коронавирусной инфекции.
Как пояснил на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, заболеваемость растет за счет семейных очагов и новых случаев на некоторых промышленных предприятиях.
"Мы наблюдаем стабильное количество заболевших на уровне 70 человек в сутки. Если не будет новых очагов или взрывного роста, ситуация изменится в лучшую сторону", - приводит слова Бондарева пресс-служба администрации области.
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По данным издания "Вести-Липецк", случаи COVID-19 зафиксированы на заводе "Прогресс", который выпускает детское питание и минеральную воду, липецком филиале ПАО "Квадра" и НЛМК.
"Были выявлены случаи, но они единичны, распространения не имеют", - сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
Всего в регионе 641 человек выздоровел после коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки - 53 человека. Пятеро пациентов, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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