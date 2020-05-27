В Липецке на нескольких предприятиях выявили случаи коронавируса

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники нескольких липецких предприятий, среди которых завод "Прогресс" и местный филиал "Квадры", заразились новой Сотрудники нескольких липецких предприятий, среди которых завод "Прогресс" и местный филиал "Квадры", заразились новой коронавирусной инфекцией , сообщает в среду администрация области.

За последние сутки в регионе подтверждены 72 случая заражения COVID-19. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1 836 случаев новой коронавирусной инфекции.

Как пояснил на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, заболеваемость растет за счет семейных очагов и новых случаев на некоторых промышленных предприятиях.

"Мы наблюдаем стабильное количество заболевших на уровне 70 человек в сутки. Если не будет новых очагов или взрывного роста, ситуация изменится в лучшую сторону", - приводит слова Бондарева пресс-служба администрации области.

НЛМК. По данным издания "Вести-Липецк", случаи COVID-19 зафиксированы на заводе "Прогресс", который выпускает детское питание и минеральную воду, липецком филиале ПАО "Квадра"

"Были выявлены случаи, но они единичны, распространения не имеют", - сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

Всего в регионе 641 человек выздоровел после коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки - 53 человека. Пятеро пациентов, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.