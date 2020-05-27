Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

"В сложившейся ситуации, Владимир Владимирович, предлагаем поддержать категории граждан, получающие минимальные пособия по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза. С полутора тысяч до четырех с половиной тысяч рублей. Также на данном этапе на три месяца", - сказал он на совещании у президента РФ по ситуации на рынке труда.