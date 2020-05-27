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2020-05-27T18:09
https://ria.ru/20200527/1572075366.html
Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
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РИА Новости

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

17:28 27.05.2020 (обновлено: 18:09 27.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель ярмарки вакансий
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
"В сложившейся ситуации, Владимир Владимирович, предлагаем поддержать категории граждан, получающие минимальные пособия по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза. С полутора тысяч до четырех с половиной тысяч рублей. Также на данном этапе на три месяца", - сказал он на совещании у президента РФ по ситуации на рынке труда.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
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РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
Популярные комментарии
4.500? :) Безработные примите мои искренние соболезнования и не забывайте про предстоящие выборы и референдум.
27 мая, 17:35
Виталик Т
74210107
Вот это щедрость! Хвала царю!
27 мая, 17:32
Дмитрий М.
34400105
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