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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:57
https://ria.ru/20200527/1572075167.html
Вице-губернатор Орловской области заразился коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572075580_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_f884633e41aba2769f8e9f61081e0973.jpg
РИА Новости

Вице-губернатор Орловской области заразился коронавирусом

17:25 27.05.2020 (обновлено: 17:57 27.05.2020)
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© Фото : пресс-служба Липецкого городского Совета депутатовИгорь Тиньков
Игорь Тиньков
© Фото : пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов
БРЯНСК, 27 мая – РИА Новости. Вице-губернатор Орловской области по развитию инфраструктуры Игорь Тиньков находится на изоляции из-за подтвердившейся у него коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости помощник губернатора Сергей Лежнев.
"Да, это так. Где конкретно он заразился, я не знаю. Находится на изоляции. В целом все хорошо, органы власти работают", - ответил он на вопрос, правда ли, что вице-губернатор заразился COVID-19.
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Собеседник агентства пояснил, что среди чиновников выявлены и другие заболевшие COVID-19. Они и контактировавшие с ними люди изолированы, проводятся все требуемые санитарно-гигиенические мероприятия.
По последним данным, число инфицированных коронавирусом в регионе достигло 2023 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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