Вице-губернатор Орловской области заразился коронавирусом

БРЯНСК, 27 мая – РИА Новости. Вице-губернатор Орловской области по развитию инфраструктуры Игорь Тиньков находится на изоляции из-за подтвердившейся у него коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости помощник губернатора Сергей Лежнев.
"Да, это так. Где конкретно он заразился, я не знаю. Находится на изоляции. В целом все хорошо, органы власти работают", - ответил он на вопрос, правда ли, что вице-губернатор заразился COVID-19.
Собеседник агентства пояснил, что среди чиновников выявлены и другие заболевшие COVID-19. Они и контактировавшие с ними люди изолированы, проводятся все требуемые санитарно-гигиенические мероприятия.
По последним данным, число инфицированных коронавирусом в регионе достигло 2023 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.