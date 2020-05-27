Около 5,6 миллиона россиян работают удаленно, заявил Котяков

"На текущий момент более 10% работающих граждан, или примерно 5,6 миллиона наших граждан, продолжают трудиться удаленно. Более того, ряд организаций и сотрудников на сегодняшний день хотели бы продолжить работать в таком формате и после снятия ограничительных мер. Соответственно, предлагаю в Трудовом кодексе закрепить такие понятия, как "удаленная" и "комбинированная" занятость", - сказал Котяков на совещании по рынку труда.