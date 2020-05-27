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2020-05-27T17:56
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Около 5,6 миллиона россиян работают удаленно, заявил Котяков
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РИА Новости

Около 5,6 миллиона россиян работают удаленно, заявил Котяков

17:43 27.05.2020 (обновлено: 17:56 27.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 5,6 миллиона человек в РФ трудятся удаленно, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, предложив закрепить удаленную и комбинированную занятость в Трудовом кодексе.
"На текущий момент более 10% работающих граждан, или примерно 5,6 миллиона наших граждан, продолжают трудиться удаленно. Более того, ряд организаций и сотрудников на сегодняшний день хотели бы продолжить работать в таком формате и после снятия ограничительных мер. Соответственно, предлагаю в Трудовом кодексе закрепить такие понятия, как "удаленная" и "комбинированная" занятость", - сказал Котяков на совещании по рынку труда.
Антон Котяков
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияАнтон КотяковЭкономика
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