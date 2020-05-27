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2020-05-27T17:24
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ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для бизнеса
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РИА Новости

ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для бизнеса

17:24 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ВТБ запустил сервис по удаленной регистрации в Росреестре договоров залога недвижимости по кредитам для бизнеса, сообщает пресс-служба банка. 
До 1 июля этого года, учитывая ограничения, вызванные распространением COVID-19, сервис для корпоративных клиентов будет бесплатным.
Решение  дает возможность удаленно провести государственную регистрацию договора, где залогодателем выступает юридическое лицо.  Сервис реализуется через удаленный доступ на платформе "Метр квадратный" экосистемы недвижимости Группы ВТБ. Вся информация передается по зашифрованным каналам связи. Передовые технологии криптозащиты позволяют выдать клиенту усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), а также подать договор залога на регистрацию без дополнительного посещения Росреестра и МФЦ.
"Сервис обеспечивает нашим заемщикам лучший клиентский путь оформления обеспечения кредита исключительно через цифровые каналы: от его регистрации до последующего снятия обременения после погашения обязательств. Теперь клиенты ВТБ могут полностью оформить договор залога недвижимости в максимально короткие сроки, без дополнительных затрат по времени", - сказал заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.
По словам  члена правления ВТБ Максима Кондратенко, для банка новый сервис значительно сокращает прямые и косвенные затраты в части залоговых процедур и решает задачу экстерриториальной подачи договора на регистрацию в Росреестр. "Благодаря поддержке Росреестра, предоставившего необходимую инфраструктуру для обмена данными со своей стороны и поддерживающему переход банковского сервиса в цифровые каналы, наш проект полностью отвечает требованиям времени", - сказал Кондратенко.
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