ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для бизнеса

Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. запустил сервис по удаленной регистрации в Росреестре договоров залога недвижимости по кредитам для бизнеса, сообщает пресс-служба банка. ВТБ запустил сервис по удаленной регистрации в Росреестре договоров залога недвижимости по кредитам для бизнеса, сообщает пресс-служба банка.

До 1 июля этого года, учитывая ограничения, вызванные распространением COVID-19, сервис для корпоративных клиентов будет бесплатным.

Решение дает возможность удаленно провести государственную регистрацию договора, где залогодателем выступает юридическое лицо. Сервис реализуется через удаленный доступ на платформе "Метр квадратный" экосистемы недвижимости Группы ВТБ. Вся информация передается по зашифрованным каналам связи. Передовые технологии криптозащиты позволяют выдать клиенту усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), а также подать договор залога на регистрацию без дополнительного посещения Росреестра и МФЦ.

"Сервис обеспечивает нашим заемщикам лучший клиентский путь оформления обеспечения кредита исключительно через цифровые каналы: от его регистрации до последующего снятия обременения после погашения обязательств. Теперь клиенты ВТБ могут полностью оформить договор залога недвижимости в максимально короткие сроки, без дополнительных затрат по времени", - сказал заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.