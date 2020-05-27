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2020-05-27T17:38
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Минтруд предложил разрешить вести кадровый документооборот электронно
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РИА Новости

Минтруд предложил разрешить вести кадровый документооборот электронно

17:24 27.05.2020 (обновлено: 17:38 27.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минтруд предлагает разрешить работодателям с 2021 года вести кадровый документооборот электронно, без дублирования на бумаге, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
"Поскольку фактически трудовые отношения с применением форм гибкой занятости уже сложились, нам требуется ускорить и цифровизацию кадрового производства. Предлагаем дать возможность работодателям с 2021 года вести кадровый документооборот электронно, без дублирования на бумаге", - сказал Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.
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РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты БелоруссииОбщество
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