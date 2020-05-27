Минтруд предложил разрешить вести кадровый документооборот электронно

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минтруд предлагает разрешить работодателям с 2021 года вести кадровый документооборот электронно, без дублирования на бумаге, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
"Поскольку фактически трудовые отношения с применением форм гибкой занятости уже сложились, нам требуется ускорить и цифровизацию кадрового производства. Предлагаем дать возможность работодателям с 2021 года вести кадровый документооборот электронно, без дублирования на бумаге", - сказал Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.
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