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Религия и мировоззрение
2020-05-27T17:23
https://ria.ru/20200527/1572074937.html
Епархия: мест ночлега и питания на Великорецком крестном ходе не будет
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РИА Новости

Епархия: мест ночлега и питания на Великорецком крестном ходе не будет

17:22 27.05.2020 (обновлено: 17:23 27.05.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиВеликорецкий крестный ход
Великорецкий крестный ход
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Организованных мест ночлега и питания во время Великорецкого крестного хода не будет, говорится в сообщении Вятской епархии.
Традиционный крестный ход с почитаемой Великорецкой чудотворной иконой Николая Чудотворца в Кировской области в этом году из-за пандемии коронавируса пройдет без паломников. Чудотворную икону перевезут из Трифонова монастыря в село Великорецкое на автомобиле в сопровождении духовенства. Отмечалось, что верующие смогут поклониться иконе на стоянках крестного хода во время молебнов, которые будут проходить на улице с соблюдением мер эпидемической безопасности. Митрополит Вятский и Слободской Марк призвал жителей московского региона не пытаться принять участие в крестном ходе из-за с ограничений по коронавирусу.
"В Вятской митрополии с 3 по 8 июня 2020 года состоятся торжества в память обретения Великорецкого образа святителя Николая Чудотворца. Богослужения торжеств … 3 и 8 июня в Трифоновом монастыре, 5, 6 и 7 июня в храмовом комплексе села Великорецкого будут совершаться на улице с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Великорецкая икона святителя Николая будет перевозиться духовенством епархии по маршруту крестного хода на автомобиле", - указывается в сообщении.
При этом в епархии уточнили, что жители Кировской области обеспокоены ситуацией с распространением коронавирусной инфекции и не готовы, как ранее, пускать паломников в свои дворы и дома. "Сегодня все силы брошены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, поэтому организованных мест стоянок и ночлега, питания, передвижной камеры хранения, сопровождения медиков, спасателей и других служб в этом году не будет", - подчеркнули в пресс-службе.
Верующим напомнили, что жители других регионов для участия в празднике должны пройти двухнедельный карантин по прибытию в Кировскую область. Всех богомольцев призвали также пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками. "Просим участников торжеств со вниманием и пониманием отнестись ко всем перечисленным пожеланиям, не осуждать местных жителей, не роптать и не вступать в конфликты", - подытожили в епархии.
Крестный ход с почитаемой Великорецкой чудотворной иконой Николая Чудотворца традиционно проходит в июне. Это один из самых продолжительных, древних и многолюдных крестных ходов в России, который собирает десятки тысяч паломников со всей страны и ближнего зарубежья. Обычно в ходе крестного хода паломники три дня идут из Кирова к месту явления чудотворного образа - село Великорецкое - и два дня обратно, ежедневно преодолевая более 30 километров пути.
Великорецкий крестный ход
21 мая, 22:02Религия и мировоззрение
Вятский иерарх просит верующих не приезжать на Великорецкий крестный ход
220104
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кировская областьОбщество
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