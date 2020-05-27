Епархия: мест ночлега и питания на Великорецком крестном ходе не будет

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Организованных мест ночлега и питания во время Великорецкого крестного хода не будет, говорится в сообщении Вятской епархии.

Традиционный крестный ход с почитаемой Великорецкой чудотворной иконой Николая Чудотворца в Кировской области в этом году из-за пандемии коронавируса пройдет без паломников. Чудотворную икону перевезут из Трифонова монастыря в село Великорецкое на автомобиле в сопровождении духовенства. Отмечалось, что верующие смогут поклониться иконе на стоянках крестного хода во время молебнов, которые будут проходить на улице с соблюдением мер эпидемической безопасности. Митрополит Вятский и Слободской Марк призвал жителей московского региона не пытаться принять участие в крестном ходе из-за с ограничений по коронавирусу.

"В Вятской митрополии с 3 по 8 июня 2020 года состоятся торжества в память обретения Великорецкого образа святителя Николая Чудотворца. Богослужения торжеств … 3 и 8 июня в Трифоновом монастыре, 5, 6 и 7 июня в храмовом комплексе села Великорецкого будут совершаться на улице с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Великорецкая икона святителя Николая будет перевозиться духовенством епархии по маршруту крестного хода на автомобиле", - указывается в сообщении.

При этом в епархии уточнили, что жители Кировской области обеспокоены ситуацией с распространением коронавирусной инфекции и не готовы, как ранее, пускать паломников в свои дворы и дома. "Сегодня все силы брошены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, поэтому организованных мест стоянок и ночлега, питания, передвижной камеры хранения, сопровождения медиков, спасателей и других служб в этом году не будет", - подчеркнули в пресс-службе.

Верующим напомнили, что жители других регионов для участия в празднике должны пройти двухнедельный карантин по прибытию в Кировскую область. Всех богомольцев призвали также пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками. "Просим участников торжеств со вниманием и пониманием отнестись ко всем перечисленным пожеланиям, не осуждать местных жителей, не роптать и не вступать в конфликты", - подытожили в епархии.