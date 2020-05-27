Пандемия повлияла на падения спроса, заявил Путин

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Из-за пандемии коронавируса упал спрос и нарушились кооперационные связи во всем мире, иногда не поступают комплектующие, сообщил в ходе совещания президент России Владимир Путин.
"Эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения, мы это хорошо знаем, негативно сказались на экономике всех стран мира, всех без исключения: упал спрос, снизилась деловая активность, заморожены многие кооперационные связи и инвестиционные планы. Это и на наших отраслях экономики, наших предприятиях сказывается самым серьезным образом", - сказал российский лидер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.