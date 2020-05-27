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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:20
https://ria.ru/20200527/1572074789.html
Пандемия повлияла на падения спроса, заявил Путин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572069985_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6f5a3f7846b445dbf55ce36b796ce158.jpg
РИА Новости

Пандемия повлияла на падения спроса, заявил Путин

17:20 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Из-за пандемии коронавируса упал спрос и нарушились кооперационные связи во всем мире, иногда не поступают комплектующие, сообщил в ходе совещания президент России Владимир Путин.
"Эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения, мы это хорошо знаем, негативно сказались на экономике всех стран мира, всех без исключения: упал спрос, снизилась деловая активность, заморожены многие кооперационные связи и инвестиционные планы. Это и на наших отраслях экономики, наших предприятиях сказывается самым серьезным образом", - сказал российский лидер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияВладимир ПутинЭкономика
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