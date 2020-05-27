На программу поддержки рынка труда выделили 81 миллиард рублей

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На реализацию президентской программы по поддержке рынка труда выделен уже 81 миллиард рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по ситуации на рынке труда.
Он напомнил, что в настоящее время действует целый комплекс мер, чтобы помочь работодателям сохранить рабочие места. Среди ключевых из них глава правительства отметил, в частности, выдачу беспроцентных кредитов на выплату зарплат и другие неотложные нужды, которая позволит поддержать три миллиона организаций и индивидуальных предпринимателей, всего порядка 6 миллионов 300 тысяч человек. Выдача кредитов на зарплату, по словам Мишустина, поможет сохранить еще не менее 3,5 миллиона рабочих мест.
"В третьих, грантовая президентская поддержка на выплату зарплат и решение других неотложных задач в апреле и в мае. Ее уже получили свыше 680 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. Благодаря этой мере сохранили рабочие места 2 миллиона 800 тысяч человек. В общей сложности на программу выделено более 81 миллиарда рублей по нашему плану и свыше 34 миллиардов рублей уже переведено", - сообщил Мишустин.