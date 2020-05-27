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Назван самый популярный смартфон в мире
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РИА Новости

Назван самый популярный смартфон в мире

17:17 27.05.2020
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© Кирилл КаллиниковЛюди со смартфонами
Люди со смартфонами
© Кирилл Каллиников
Люди со смартфонами. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В первом квартале этого года iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в мире, сообщает Omdia
В первые три месяца этого года Apple поставила 19,5 миллиона единиц iPhone 11, что почти на шесть миллионов больше поставок модели XR за аналогичный период прошлого года.
"Apple удалось найти баланс между ценой и функциональностью iPhone 11, что повысило привлекательность смартфона", — пишет Omdia.
Второе место по популярности досталось Samsung Galaxy A51 (6,8 миллиона гаджетов), замкнул тройку Redmi Note 8 от Xiaomi. Всего же в десятке лидеров оказались по четыре модели Apple и Samsung, а также две модели Xiaomi.
Авторы отчета обратили внимание на успехи нового флагмана Samsung Galaxy S20+ с поддержкой 5G. Эту модель приобрели три с половиной миллиона покупателей, что позволило занять ей девятое место по продажам в мире и стать самым популярным смартфоном, работающим в сетях пятого поколения.
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
25 мая, 11:50
Названы цены на все модели iPhone 12
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SamsungApple iPhoneAppleТехнологииВ мире
Популярные комментарии
Популярным делают смартфон монополисты, которые вытесняют конкурентов со своих территорий лишая покупателей выбора
27 мая, 17:29
ВАВиктор А
2110104
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