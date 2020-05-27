Назван самый популярный смартфон в мире

Авторы отчета обратили внимание на успехи нового флагмана Samsung Galaxy S20+ с поддержкой 5G. Эту модель приобрели три с половиной миллиона покупателей, что позволило занять ей девятое место по продажам в мире и стать самым популярным смартфоном, работающим в сетях пятого поколения.