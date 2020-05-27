Назван самый популярный смартфон в мире

В первые три месяца этого года Apple поставила 19,5 миллиона единиц iPhone 11, что почти на шесть миллионов больше поставок модели XR за аналогичный период прошлого года.
"Apple удалось найти баланс между ценой и функциональностью iPhone 11, что повысило привлекательность смартфона", — пишет Omdia.
Второе место по популярности досталось Samsung Galaxy A51 (6,8 миллиона гаджетов), замкнул тройку Redmi Note 8 от Xiaomi. Всего же в десятке лидеров оказались по четыре модели Apple и Samsung, а также две модели Xiaomi.
Авторы отчета обратили внимание на успехи нового флагмана Samsung Galaxy S20+ с поддержкой 5G. Эту модель приобрели три с половиной миллиона покупателей, что позволило занять ей девятое место по продажам в мире и стать самым популярным смартфоном, работающим в сетях пятого поколения.
25 мая, 11:50Названы цены на все модели iPhone 12